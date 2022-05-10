Нідерланди, Італія та Бельгія передадуть українській армії 155-мм САУ

Бійці ЗСУ отримають самохідні артустановки М109 та PzH 2000 — усі вони оснащуються знаряддями 155-мм калібру.

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Нідерланди, Італія та Бельгія погодилися передати Україні 155-мм самохідні артустановки. Про це повідомляє ArmyRecognition.

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Як заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, Україна просить САУ М109, тому що вони забезпечують більшу мобільність на полі бою і рівень балістичного захисту, ніж гаубиці М777 з таким же калібром.

Тому Нідерланди, Італія і Бельгія погодилися передати Україні САУ М109 та PzH 2000. Вказується, що Нідерланди разом із Німеччиною передадуть PzH 2000, а Італія з Бельгією — неназвану кількість М109.

М109 — це американська САУ, яка виготовляється на гусеничному шасі з початку 1960-х років. 155-мм зброя забезпечує дальність стрільби до 18 км звичайними снарядами та до 30 км реактивними снарядами.

Крім цього, Кірбі заявив, що вже понад 220 бійців ЗСУ пройшли підготовку для використання гаубиць М777, а ще 150 продовжують навчання. ЗСУ також проходять підготовку за такими напрямами:

радіолокаційна система ППО AN/MPQ-64 Sentinel — 15 військових пройшли підготовку;

БТР М113 — 60 пройшли навчання, ще 50 у процесі.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна веде переговори щодо придбання новітньої САУ DITA від чеського виробника.

Німеччина передасть Україні 7 САУ Pzh 2000, а також навчить українських військових стрільбі з неї.