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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Тепер офіційно: Україна отримає 7 САУ PzH 2000 із Німеччини

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pzh 2000 Україна
PzH 2000 здатні вести стрільбу на дистанцію до 40 км

Разом із постачаннями артустановок Бундесвер навчить українських солдатів їх використовувати.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що уряд Німеччини передасть Україні 7 САУ PzH 2000. Про це повідомляє DW.

Уряд Німеччини вирішив більше постачати важку зброю Україні. В межах цього рішення Україна отримає сім самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze).

Анонсувала постачання Ламбрехт сьогодні, 6 травня, під час візиту німецьких солдатів до Словаччини. Крім самих САУ, Німеччина також навчить українських військових експлуатувати німецьку техніку. Як пишуть у виданні, зрушення в постачанні важкого озброєння Україні відбулося після критики Олафа Шольца за те, що Німеччина не робить достатньо для допомоги українській армії в умовах вторгнення РФ.

Pzh 2000 — це далекобійна САУ з дальності стрільби від 30 до 40 км залежно від снаряда. Розроблена концерном Krauss-Maffei Wegmann. На озброєнні німецької армії з 1998 року. САУ оснащується сучасною системою навігації, боєкомплектом на 60 снарядів з автоматичною системою заряджання.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині погодилися постачати Україні зенітні САУ Gepard.

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