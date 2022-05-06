Тепер офіційно: Україна отримає 7 САУ PzH 2000 із Німеччини

Разом із постачаннями артустановок Бундесвер навчить українських солдатів їх використовувати.

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Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що уряд Німеччини передасть Україні 7 САУ PzH 2000. Про це повідомляє DW.

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Уряд Німеччини вирішив більше постачати важку зброю Україні. В межах цього рішення Україна отримає сім самохідних артилерійських установок PzH 2000 (Panzerhaubitze).

Анонсувала постачання Ламбрехт сьогодні, 6 травня, під час візиту німецьких солдатів до Словаччини. Крім самих САУ, Німеччина також навчить українських військових експлуатувати німецьку техніку. Як пишуть у виданні, зрушення в постачанні важкого озброєння Україні відбулося після критики Олафа Шольца за те, що Німеччина не робить достатньо для допомоги українській армії в умовах вторгнення РФ.

Pzh 2000 — це далекобійна САУ з дальності стрільби від 30 до 40 км залежно від снаряда. Розроблена концерном Krauss-Maffei Wegmann. На озброєнні німецької армії з 1998 року. САУ оснащується сучасною системою навігації, боєкомплектом на 60 снарядів з автоматичною системою заряджання.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині погодилися постачати Україні зенітні САУ Gepard.

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