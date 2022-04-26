У Німеччині погодилися постачати Україні зенітні САУ Gepard

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт дала дозвіл зброї компанії Krauss-Maffei Wegmann продавати Україні техніку, необхідну для боротьби з окупантами РФ.

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Збройні Сили України поповнять свій арсенал німецькими зенітними самохідними установками Gepard. Про це заявила Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт під час конференції з безпеки на німецькій базі "Рамштайн", повідомляє Spiegel.

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За підсумками конференції на авіаційній базі "Рамштайн", міністерка оборони Ламбрехт дозволила KMW продавати системи Gepard в Україну. Йдеться про 50 комплексів, що знаходяться на озброєнні німецької армії.

"Це важливий внесок, оскільки ми забезпечуємо активну охорону повітряного простору над Україною", — наголосила вона.

Зазначається, що ця заява має позитивно вплинути на суспільні настрої, оскільки останнім часом посилився тиск на федеральний уряд, щоб він нарешті поставив важке озброєння в Україну. Заклики до цього надходили не лише від німецького істеблішменту, а й від закордонних партнерів, особливо щодо танків, які вже давно стали символом нового рівня військової допомоги у громадських дискусіях.

Нагадаємо, що уживані ЗСУ Gepard вже перепродала компанія KMW до Бразилії та Катару, де вони використовувалися або використовуватимуться для забезпечення безпеки на літніх Олімпійських іграх та чемпіонаті світу. Також танки Gepard купила Румунія.

Раніше Фокус розповідав про особливості танків Gepard. ЗСУ Gepard розроблено у 1963 році фірмою Krauss-Maffei Wegmann (KWM). Установка зроблена на базі шасі танка Leopard 1. Танкову вежу інженери замінили на нову вежу кругового обертання з двома автоматичними 35-мм гарматами Ерлікон та двома станціями радіолокації.