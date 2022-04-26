Німеччина може передати ЗСУ зенітні самохідні установки Gepard, – ЗМІ (фото)

Зенітні самохідні установки Gepard при комбінованому темпі можуть здійснювати 1 100 пострілів за хвилину. Збройні сили України можуть одержати до 50 таких машин.

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Німеччина може передати Збройним силам України зенітні самохідні установки (ЗСУ) Gepard і збільшити постачання зброї. Про це пише німецький журнал Der Spiegel.

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Федеральна міністриня оборони Крістіна Ламбрехт, за даними видання, вирішила збільшити обсяги постачання зброї Україні й на авіабазі Рамштайн дозволить постачання установок Gepard.

[ + – ] Україні можуть передати 50 ЗСУ Gepard

Газета Süddeutsche Zeitung уточнює, що йдеться про передавання 50 ЗСУ.

Збройні сили України (ЗСУ) навчать використанню німецької самохідної артилерійської установки (САУ) Panzerhaubitze, яку хочуть надіслати Нідерланди. За інформацією Süddeutsche Zeitung, розглядається питання готовності надіслати понад 2 000 САУ в Україну.

[ + – ] Нідерланди можуть передати Panzerhaubitze

Журналісти пишуть, що такими оголошеннями міністриня оборони намагається пом'якшити критику Німеччини за нерішучість щодо постачання зброї для ЗСУ. Федеральний уряд уже кілька тижнів критикується за нерішучість.

"Перед приблизно 20 міністрами оборони федеральний уряд відзначить справжній поворотний момент і надасть спеціальний пакет у 100 млрд доларів для Бундесверу та перші поставки зброї", — пише журнал.

Представник збройних сил США повідомив Der Spiegel, що Вашингтон надав Україні зброї на 3,2 млрд доларів. Наразі Штати разом із партнерами шукають способи додаткового озброєння Києва для відбиття російської агресії.

Зенітні установки Gepard — коротка характеристика

ЗСУ Gepard розроблено у 1963 році фірмою Krauss-Maffei Wegmann (KWM). Установка зроблена на базі шасі танка Leopard 1. Танкову вежу інженери замінили на нову вежу кругового обертання з двома автоматичними 35-мм гарматами Ерлікон і двома станціями радіолокації.

Радар здатний виявити ціль на відстані 15 км, скорострільність гармати — 550 пострілів за хвилину. При комбінованому темпі можна здійснювати 1 100 пострілів за хвилину. Початкова швидкість снаряда — 1 440 м/с, ефективна дальність стрільби — 5 500 м.

[ + – ] Gepard може уражати повітряні цілі

Gepard може уражати наземні та повітряні цілі у взаємодії з іншою військовою технікою.

KWM дозволили продавати Україні покращені ЗСУ Gepard із запасів Бундесверу. У компанії, за даними журналістів, є кілька десятків ЗСУ Gepard із розформованих підрозділів ППО сухопутних військ. Глава KMW Ральф Кетцель говорив, що системи озброєння можуть ввести в дію досить швидко.

Нагадаємо, що минулого тижня західні союзники України анонсували нову партію постачання важкого озброєння. Фокус детально розібрався, скільки артилерії отримає ЗСУ.

Німецький виробник Rheinmetall подав заявку на передавання Україні 88 танків Leopard Type 1A5, їхня оцінна вартість — приблизно 115 млн євро.