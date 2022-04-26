На базі "Рамштайн" у Німеччині міністри 40 країн світу обговорять постачання зброї Україні

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, українці здатні перемогти, якщо в них буде належна зброя та підтримка Заходу.

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Сьогодні, 26 квітня, на військовій базі ВПС США Rammstein відбудеться зустріч понад 40 міністрів оборони країн світу. На ній обговорюватимуть військову допомогу Україні. Про це повідомляє "Голос Америки".

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На зустрічі представники оборонних відомств скоординують свої дії для передачі зброї. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США та генерал Марк Міллі заявив, що головне завдання — синхронізація та координація військової допомоги Києву. На його думку, наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними у війні.

У США заявили, що незважаючи на технологічну та чисельну перевагу ЗС РФ над Україною, ЗСУ мають високий бойовий дух, креативність використання зброї, а також знання території.

"Вони здатні перемогти, якщо в них буде належна зброя та належна підтримка", — заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Німеччина може анонсувати постачання ЗУ Gepard Україні

Як повідомляє кореспондент Politico Хан вон дер Бурхард, на зустрічі Німеччина анонсує постачання зенітних установок "Гепард" в Україну.

Цей крок викликаний сильним зовнішнім і внутрішнім тиском на Олафа Шольца через відсутність постачання важкого озброєння Україні. ЗУ Gepard — це зенітна установка, яку виробляє компанія Krauss-Maffei Wegmann. Наголошується, що йдеться про відновлення та продаж техніки Україні. Після цього очікується й дозвіл на постачання БТР Marder і танків Leopard.

Нагадаємо, Фокус розбирався, яку артилерію отримає ЗСУ від Заходу. Компанія Rheinmetall заявила про готовність передати Україні 80 танків Leopard 1A5.