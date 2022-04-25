Останнє слово за Шольцем: Rheinmetall готовий передати ЗСУ десятки танків Leopard

Виробник готовий відремонтувати, навчити українські екіпажі, а також передати боєприпаси до бойових машин.

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Німецький виробник Rheinmetall подав заявку до Федерального уряду Німеччини на передачу Україні 88 танків Leopard. Про це повідомляє Welt.

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Компанія заявила, що готова передати танки української армії за кілька тижнів. Для експорту потрібен дозвіл канцлера Олафа Шольца. За даними видання, йдеться про постачання танків Leopard Type 1A5. Оцінна вартість танків становить близько 115 млн. євро.

Вказується, що пропозиція включає ремонт танків перед їх відправкою, 3500 снарядів, а також навчання бійців ЗСУ. За 8 тижнів компанія готова навчити 32 солдати. А завершити постачання всіх танків планують до кінця 2023 року.

Фото: Открытые источники

Раніше Rheinmetall вже подавали дві заявки на поставку 100 БТР Marder та 100 САУ PzH 2000. Їхня вартість становить близько 150 млн євро за БТРи та 2 млрд євро за САУ.

Для будь-якого експорту зброї потрібне схвалення Федеральної ради безпеки. До нього входять усі міністри, які займаються експортом зброї. Очолює раду Шольц. Наразі він не видавав дозволів на пряме постачання озброєнь Україні.

"За Шольцем де-факто залишається останнє слово у питаннях експорту зброї з Німеччини", — резюмують журналісти.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що Україна може отримати 50 танків та 60 БМП від компанії Rheinmetall. Проте військовий аналітик Том Купер вважає, що на передачу одного Леопарда піде від трьох до шести місяців. Техніка тривалий час перебувала на зберіганні та потребує ремонту.