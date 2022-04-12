На один танк потрібно 3-6 місяців: військовий аналітик про те, чому ЗСУ не отримають швидко "Леопарди"

Останні 16 років Бундесвер активно роззброювали, тому перед відправкою БМП Marder чи танків Leopard 1 їх потрібно капітально відновлювати.

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Повідомлення в західних ЗМІ про те, що Німеччина може передати танки Leopard 1 і БМП Marder є обговореннями, які реалізувати буде складно. Таку позицію озвучив австрійський військовий аналітик Том Купер.

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За словами експерта, у сучасних війнах часто в соціальних мережах та інтернеті починаються істерії навколо однієї теми. Наприклад, навколо поставок польських/словацьких/болгарських МіГ-29 в Україну або про "неминучий напад РФ на Одесу".

Цьогорічна "істерія" починається навколо передачі німецьким урядом важкого озброєння Україні.

"Нібито має місце "німецька нездатність/відмова" постачати важке озброєння Україні. Відповідно, канцлер Шольц "винний" у відмові доставити в Україну танки, бойові машини піхоти, самохідну артилерію", — пише Купер.

Проте проблема в тому, що Німеччина останні 30 років активно роззброювалася. Можливості Бундесверу, Люфтваффе та морської піхоти зведені до мінімуму. На території країни існують цвинтарі техніки, наприклад, у Роккензуссрі. За 30 років на нього перемістили 15 тисяч одиниць техніки. Особливо процес активно йшов під час правління Меркель.

[ + – ] Кладовище техніки

За словами військового аналітика, Бундесвер настільки роззброєний, що вони навіть не мають великих запасів боєприпасів, не кажучи вже про запаси танків та іншої важкої техніки.

Основні запаси танків Leopard 2 – розпродані. На складах залишилися старі Leopard 1, які вважалися застарілими ще в 1980-х роках. БМП Marder або Leopard 1 потребують капремонту перед відправкою. На відновлення однієї машини піде від 3 до 6 місяців. Саме тому Берлін не може їх передати Україні.

"Люди, будьте серйозними. Заміна таких виробів, як танки, БМП або важка артилерія, не може бути виконана "одночасно": тільки отримання "свинцевих виробів" для їх виробництва займає 10-12 місяців", — підкреслює аналітик.

Те саме стосується Великобританії, Франції, Італії та США — вони розпродали більшу частину свого парку танків через війни в Афганістані, Іраку й інших місцях на планеті.

Нагадаємо, німецька газета Handelsblatt стверджує, що Німеччина може передати Україні 50 танків Leopard 1 і 60 БМП Marder.

Раніше міністерка оборони Крістіна Ламбрехт схвалила постачання 58 бойових машин піхоти PbV-501 із запасів колишньої національної народної армії НДР.