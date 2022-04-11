Україна отримає від оборонного концерту ФРН 50 танків та БМП: озвучено терміни

Протягом шести тижнів після дозволу уряду Німеччини, концерн Rheinmetall може надати 50 одиниць танків Leopard 1 та 60 бронемашин типу Marder.

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Найбільший німецький виробник військової техніки та озброєння Rheinmetall готовий поставити для потреб ЗСУ до 50 танків Leopard 1, а також до 60 БМП типу Marder. Про це заявив генеральний директор оборонного концерну Армін Паппергер в інтерв'ю газеті Handelsblatt.

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За словами керівника концерну, для постачання потрібно схвалення від уряду Німеччини. Якщо таке буде, то перший танк Leopard 1 можна поставити вже через шість тижнів.

Видання повідомляє, що йдеться про техніку, яку раніше використовували в інших арміях, а потім повернули назад виробнику Rheinmetall. Паппергер зазначив, що зараз триває перевірка технічного стану військової техніки, після чого компанія зможе почати постачати через дочірню компанію Rheinmetall Italia. На це може піти до трьох місяців.

Як повідомило 10 квітня німецьке видання BamS, Rheinmetall пропонував Збройним силам ФРН невідкладно передати Україні боєздатні БМП Marder після того, як Україна запросила в концерну 35 одиниць такої техніки, а потім доукомплектувати Бундесвер кількістю машин, яких бракує, відремонтованими БМП. Проте проти цього виступило міністерство оборони Німеччини, що викликало критику на адресу Берліна з боку українського посла у ФРН Андрія Мельника. За його словами, війна в Україні триває вже півтора місяця, проте Німеччина "не поспішає" надавати військову допомогу країні.

Водночас міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Люксембурзі в кулуарах сьогодні наголосила, що Україні необхідно більше військових постачань, включаючи тяжке озброєння.

"Зараз не час для виправдань, зараз час для дій та прагматизму", — наголосила Бербок.

Нагадаємо, що міністр оборони Крістіне Ламбрехт схвалила постачання 58 бойових машин піхоти PbV-501 із запасів колишньої національної народної армії НДР. Німецькі ЗМІ пишуть, схвалення на постачання даного озброєння з боку Берліна надійшло "надзвичайно швидко".

Чехія надала українській стороні кілька танків Т-72 та бойових машин піхоти. Про це повідомив чеський парламентарій Ондржей Бенешик. Водночас міністр оборони країни Яна Чорнохова не підтвердила, що чеська армія передасть Україні таку техніку.