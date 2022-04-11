Украина получит от оборонного концерта ФРГ 50 танков и БМП: озвучены сроки

В течение шести недель после разрешения со стороны правительства Германии, концерн Rheinmetall может предоставить 50 единиц танков Leopard 1 и 60 бронемашин типа Marder.

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Крупнейший немецкий производитель военной техники и вооружения Rheinmetall готов поставить для нужд ВСУ до 50 танков Leopard 1, а также до 60 БМП типа Marder. Об этом заявил генеральный директор оборонного концерна Армин Паппергер в интервью газете Handelsblatt.

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По словам руководителя концерна, для поставок потребуется одобрение со стороны правительства Германии. Если таково будет, то первый танк Leopard 1 может быть поставлен уже через шесть недель.

Издание сообщает, что речь идет о технике, которая ранее использовалась в других армиях, а потом была возвращена обратно производителю Rheinmetall. Паппергер отметил, что сейчас идет проверка технического состояния военной техники, после чего компания сможет начать осуществлять поставки через дочернюю компанию Rheinmetall Italia. На это может уйти до трех месяцев.

Как сообщило 10 апреля немецкое издание BamS, Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные БМП Marder, после того как Украина запросила у концерна 35 единиц данной техники, а затем доукомплектовать Бундесвер число недостающих машин отремонтированными БМП. Однако против этого выступило министерство обороны Германии, что вызвало критику в адрес Берлина со стороны украинского посла в ФРГ Андрея Мельника. По его словам война в Украине идет уже полтора месяца, однако Германия "не торопится" оказывать военную помощь стране.

В то же время министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на встречи глав МИД Евросоюза в Люксембурге в кулуарах сегодня подчеркнула, что Украине необходимо больше военных поставок, включая тяжелое вооружение.

"Сейчас не время для оправданий, сейчас время для действий и прагматизма", — подчеркнула Бербок.

Напомним, что министр обороны Кристина Ламбрехт одобрила поставку 58 боевых машин пехоты PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР. Немецкие СМИ пишут, одобрение на поставку данного вооружения со стороны Берлина последовало "необычайно быстро".

Чехия предоставила украинской стороне несколько танков Т-72 и боевых машин пехоты. Об этом сообщил чешский парламентарий Ондржей Бенешик. Вместе с тем, министр обороны страны Яна Чернохова не подтвердила, что чешская армия передаст Украине такую ​​технику.