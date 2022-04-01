Германия после разговора с Пентагоном передаст ВСУ бронетехнику, – СМИ (фото)

Немецкие журналисты пишут, что боевые машины пехоты PbV-501 достанут из запасов бывшей национальной народной армии ГДР. Несколько недель военную технику будут ремонтировать.

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Министр обороны Кристина Ламбрехт одобрила поставку 58 боевых машин пехоты (БМП) PbV-501 из запасов бывшей национальной народной армии ГДР. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

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БМП PbV-501 в эпоху ГДР были известны под названием БМП-1. Они оснащены пушками и пулеметами и входили в штатную экипировку армий стран Варшавского договора. Военную технику получила немецкая армия после воссоединения ФРГ и ГДР, напомнило издание.

[ + – ] Германия с начала вторжения РФ отказывалась поставлять Украине артиллерию и танки

Правительство бывшего канцлера Ангелы Меркель не поставляло Украине оружия, чтобы не ставить под угрозу диалог с Россией, но нынешний канцлер Олаф Шольц провозгласил "поворотный момент", пишет газета.

Смена решения последовала после разговора Ламбрехт с министром обороны США Ллойдом Остином 30 марта.

[ + – ] Ламбрехт на пресс-конференции после встречи с главой Пентагона

Журнал Der Spiegel со ссылкой на информированные источники пишет, что согласие от Берлина последовало "необычайно быстро". Чешская компания-владелец БМП, направила запрос правительству Германии 24 марта.

"В Украину БМП доставят не сразу, поскольку они принадлежат предварительному ремонту. Это займет несколько недель", – говорят собеседники.

Германия с начала российского вторжения отказывалась поставлять артиллерию и танки. БМП PbV-501 в 1990-х годах передали вооруженным силам Швеции. Далее их продали Чехии, а одна из чешских компаний пыталась перепродать их ВСУ в 2019 году. Федеральное правительство, по данным Welt am Sonntag, не позволило это сделать.

Напомним, что Германия планирует предоставить Украине список новейших систем вооружения из почти 200 позиций. В перечне будут минометы и зенитные артиллерийские установки GAM B01 от производителя Rheinmetall.

В Украине будут платить за пригодную к использованию и переданную ВСУ технику вражеской армии. За боевой самолет или военный корабль можно получить 1 млн долларов.