Германия хочет предложить Украине длинный список с новейшим вооружением, — Spiegel

По информации журналистов, запланированные поставки будут включать в себя разные виды нового оружия и оборудования, сумой на 300 млн. евро.

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Германия планирует в ближайшие дни предоставить Украине список с новейшими системами вооружения для сопротивления российскому вторжению. В него входит около 200 позиций с разным наименованием оружия. После чего Киев должен решить для себя, какое вооружение он может использовать лучше всего. Об этом сообщает немецкое издание "Der Spiegel" со ссылкой на источники.

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Журналисты узнали, что министерство обороны проконсультировалось с немецкой военной промышленностью и узнало, какие системы вооружений можно поставить в кратчайшие сроки. На основе этой информации был создан список с предложениями для Украины. Известно, что запланированные поставки — это уже не системы со складов вооруженных сил Германии, а свежеепроизведенное оружие.

Что может поступить в Украину

В дополнение к большому количеству защитных материалов, есть также тяжелая военная техника, такая как минометы или зенитные артиллерийские установки GAM B01 от производителя Rheinmetall. Также представлено множество высокотехнологичных материалов. Компания Thales, которая производит вооружение, предлагает поставить наземные радиолокационные системы "Squire", а также двенадцать минометов, прикрепленных к прицепам. Они могут быть отправлены в Украину на этой неделе. Также есть возможность доставить тысячи приборов ночного видения, защитных жилетов, касок, а также современные дроны для наблюдения за полем боя.

Сумма поставок вооружения

В целом список включает возможные поставки оружия на сумму 308 млн евро. Половину суммы составляют разведывательные устройства: приборы ночного видения или радарные системы, а также современные микродроны, которые оснащенные системами для отключения сигнала мобильного телефона. 40 млн. евро виделят на ручное оружие и 80 млн. евро — на защитные жилеты или каски.

Известно, что в Украину уже прибыло 500 реактивных, 500 зенитно-ракетных комплексов "Stinger" и 2000 ракет "Стрела" с немецких складов. Также на прошлой неделе было объявлено, что Бундесвер намерен продать еще 2000 реактивных гранатометов.

Напомним, 30 марта издание "Times" сообщило, что Британия планирует передать Киеву более летальное оружие. Это связано с тем, что Украина смогла удержать свои территории и теперь переходит в контрнаступление.

Ранее, 23 марта стало известно, что Европейский союз одобрил Украине предоставление помощи на 500 млн. евро. Она будет оказана для закупки вооружения.