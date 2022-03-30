Німеччина хоче запропонувати Україні довгий список із найновішим озброєнням, — Spiegel

За інформацією журналістів, заплановані постачання включатимуть різні види нової зброї та обладнання, сумою на 300 млн євро.

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Німеччина планує найближчими днями надати Україні список із новітніми системами озброєння для опору російському вторгненню. До нього входить близько 200 позицій із різним найменуванням зброї. Після чого Київ має вирішити для себе, яке озброєння він може використати найкраще. Про це повідомляє німецьке видання "Der Spiegel" із посиланням на джерела.

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Журналісти дізналися, що Міністерство оборони проконсультувалося з німецькою військовою промисловістю та дізналося, які системи озброєнь можна доставити в найкоротший термін. На основі цієї інформації створили список із пропозиціями для України. Відомо, що заплановані постачання — це вже не системи зі складів збройних сил Німеччини, а свіжа зброя.

Що може надійти в Україну

На додаток до великої кількості захисних матеріалів є також важка військова техніка, така як міномети або зенітні артилерійські установки GAM B01 від виробника Rheinmetall. Також представлено багато високотехнологічних матеріалів. Компанія Thales, яка виробляє озброєння, пропонує поставити наземні системи радіолокації "Squire", а також дванадцять мінометів, прикріплених до причепів. Їх можуть відправити до України цього тижня. Також можна доставити тисячі приладів нічного бачення, захисних жилетів, касок, а також сучасні дрони для спостереження за полем бою.

Сума постачання озброєння

Загалом список включає можливе постачання зброї на суму 308 млн євро. Половину суми складають розвідувальні пристрої: прилади нічного бачення або радарні системи, а також сучасні мікродрони, оснащені системами для відключення сигналу мобільного телефону. 40 млн євро виділять на ручну зброю та 80 млн євро — на захисні жилети або каски.

Відомо, що в Україну вже прибуло 500 реактивних, 500 зенітно-ракетних комплексів "Stinger" та 2000 ракет "Стріла" з німецьких складів. Також минулого тижня оголосили, що Бундесвер має на меті продати ще 2000 реактивних гранатометів.

Нагадаємо, 30 березня видання "Times" повідомило, що Британія планує передати Києву смертоноснішу зброю. Це пов'язано з тим, що Україна спромоглася утримати свої території й тепер переходить у контрнаступ.

Раніше, 23 березня, стало відомо, що Європейський союз схвалив Україні надання допомоги на 500 млн євро. Її нададуть для закупівлі озброєння.