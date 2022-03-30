Великобританія планує передати Україні більш смертоносну зброю, — The Times
Українські військові змогли дати відсіч російському нападу, тож тепер і Сполучене Королівство має перейти до нового етапу постачання.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив уряду, що хоче передати Україні летальне озброєння, оскільки Путін готується до більш серйозного удару. Про це повідомляє The Times.
ЗСУ змогли дати відсіч російській армії, і зараз питання вже стоїть про повернення під контроль захоплених територій.
"Українська армія не лише тримає великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися разом із цим", — наголосив начальник штабу оборони адмірал сір Тоні Радкін.
Він також наголосив, що війна почала набувати більш "традиційного" вигляду завдяки зусиллям України з оборони та контратакам.
Виходячи з нової фази війни, Великобританія має перейти і до наступного етапу підтримки. Враховуючи загрози "сильнішого удару Путіна". Наразі, за інформацією видання, в уряді розмірковують про те, яку зброю вони можуть передати.
Завтра, 31 березня, Сполучене Королівство проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України.
"Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні в суверенну країну", — заявив міністр оборони Бен Воллес.
Нагадаємо, Великобританія передала Україні ПЗРК Starstreak для збиття повітряних цілей.
26 березня Борис Джонсон домовився з президентом Туреччини про передавання Україні нового озброєння: антибатарейних комплексів і безпілотників.