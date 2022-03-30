Великобританія планує передати Україні більш смертоносну зброю, — The Times

Українські військові змогли дати відсіч російському нападу, тож тепер і Сполучене Королівство має перейти до нового етапу постачання.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив уряду, що хоче передати Україні летальне озброєння, оскільки Путін готується до більш серйозного удару. Про це повідомляє The Times.

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ЗСУ змогли дати відсіч російській армії, і зараз питання вже стоїть про повернення під контроль захоплених територій.

"Українська армія не лише тримає великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися разом із цим", — наголосив начальник штабу оборони адмірал сір Тоні Радкін.

Він також наголосив, що війна почала набувати більш "традиційного" вигляду завдяки зусиллям України з оборони та контратакам.

Виходячи з нової фази війни, Великобританія має перейти і до наступного етапу підтримки. Враховуючи загрози "сильнішого удару Путіна". Наразі, за інформацією видання, в уряді розмірковують про те, яку зброю вони можуть передати.

Завтра, 31 березня, Сполучене Королівство проведе конференцію донорів, щоб мобілізувати більше летальної зброї для України.

"Побачимо, що ми можемо зібрати з усього світу, щоб гарантувати, що Росія не досягне успіху у своїй незаконній окупації та вторгненні в суверенну країну", — заявив міністр оборони Бен Воллес.

Нагадаємо, Великобританія передала Україні ПЗРК Starstreak для збиття повітряних цілей.

26 березня Борис Джонсон домовився з президентом Туреччини про передавання Україні нового озброєння: антибатарейних комплексів і безпілотників.