Антибатарейні комплекси та Bayraktar: Туреччина та Великобританія відправлять Україні нове озброєння

Британські установки допоможуть знищити далекобійну артилерію, з якої окупанти розстрілюють Маріуполь. Туреччина відправить в Україну партію потужних колісних тягачів.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном на позачерговому саміті лідерів НАТО у Брюсселі. Про це повідомила турецька газета Yeni Safak.

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Закрита зустріч у штаб-квартирі НАТО тривала 40 хвилин. Джонсон наполягав, що Україна виграє війну проти Росії, попри розбіжність всередині НАТО щодо постачання танків і літаків, пише британський таблоїд Daily Mail.

Журналіст українського видання Бук.Інфо Ростислав Демчук, який був присутній на брифінгу за підсумками саміту НАТО в Брюсселі 25 березня, повідомив, що Джонсон розкрив деталі домовленостей з Ердоганом.

[ + – ] Україна отримає нові комплекси Bayraktar

Великобританія надасть Україні антибатарейні комплекси для знищення далекобійної артилерії РФ, із якої вони розстрілюють Маріуполь.

"Британська артилерія зможе знищувати російські кораблі на дальній відстані", — повідомив Демчук.

Туреччина доставить в Україну партію ударних безпілотників Bayraktar TB2 та потужні колісні тягачі, на які завантажать британську далекобійну артилерію, пообіцяв Джонсон.

Швеція також обіцяла надати Україні 5000 одиниць протитанкової зброї. Німеччина окремо доставить 2000 одиниць Panzerfaust.

ЗМІ 23 березня писали про виділення Україні від ЄС фінансової допомоги на €500 млн, щоб закупити озброєння.

Лондон надав Україні 4000 одиниць протитанкової зброї та готується відправити переносні зенітно-ракетні комплекси StarStreak.