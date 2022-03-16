Великобританія підтвердила відправку в Україну ракетних комплексів StarStreak

Такий вид озброєння здатний збивати повітряні цілі на відстані до 5 кілометрів.

Великобританія надішле в Україну переносні зенітно-ракетні комплекси StarStreak. Крім того, Лондон уже відправив до України 4 000 одиниць протитанкової зброї. Про це повідомив Міністр оборони Великобританії Бен Воллес виданню "BBC"

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"Ми відправляємо їх — вони підуть на театр воєнних дій", — сказав він.

Поки що невідомо про точну кількість озброєння та коли воно прибуде до України.

Крім того, Міністр оборони Великобританії відкинув заклик президента України Володимира Зеленського щодо створення безпольотної зони над Україною. Бен Воллес сказав, що це може зайти "надто далеко".

Що це за зброя

StarStreak — британський зенітний ракетний комплекс, який призначений для враження широкого спектра засобів повітряного нападу, включаючи надзвукові літаки та ударні вертольоти, що низько летять. Він може збивати повітряну ціль на відстані до 5 кілометрів.

Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 800 систем ППО, 9 тисяч ПТРК та інше озброєння. Пакет військової допомоги на $800 млн. Україна отримає цього тижня.

Раніше стало відомо, що Джо Байден думає над постачанням в Україну "дронів-убивць". Це передові керовані ракети, вони можуть точно вражати танки та артилерійські позиції з далекої відстані.