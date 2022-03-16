Байден оголосив про передачу Україні 800 систем ППО, тисяч ПТРК та іншої зброї (відео)

Пакет військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів українська сторона отримає вже цього тижня.

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Новий пакет підтримки, зокрема, включає 800 систем протиповітряної оборони. Про це глава американської держави заявив у ході брифінгу в середу, 16 березня.

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США, за словами Байдена, вже цього тижня нададуть Україні 800 систем ППО, які дозволять захищати повітряний простір, 9 тисяч протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тисяч одиниць стрілецької зброї та 20 мільйонів боєприпасів.

Документ щодо надання Україні додаткової допомоги Байден підписав після закінчення свого виступу.

За даними джерел видання CNN, українська сторона просила американських партнерів надати ракети та пускові установки С300, переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, протитанкові засоби, включаючи Javelin, різні види артилерійських боєприпасів, літаки, бронетехніку та гелікоптери.

До списку бажань України також увійшли американські безпілотники-камікадзе Switchblade, які можуть вражати цілі за багато кілометрів. Ця зброя була додана в перелік після того, як минулими вихідними українська влада проконсультувалася з партнерами в Конгресі США щодо пакету підтримки.

"Штати мають забезпечити навчання українських військовослужбовців, якщо США нададуть їм цю зброю, але джерела повідомили, що це можна зробити віддалено", — йдеться в публікації.

Крім цього, Україна також просить США надати радіолокаційні станції, засоби автоматизованого управління зенітними системами, радіостанції, аптечки та бронежилети.

"Суть у тому, що українцям потрібні захищені системи зв'язку, у які росіяни не зможуть проникнути, кажуть джерела. За словами офіційних осіб, США раніше передавали Україні такі комунікаційні технології та готові надати додаткову підтримку", — додали в CNN.

Нагадаємо, перед цим Байден підписав закон про надання Україні допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів. Кошти призначені для гуманітарної, економічної та оборонної допомоги.

Також ми писали про те, як працюють "дрони-камікадзе" Switchblade, які можуть з'явитися в українській армії завдяки Сполученим Штатам.