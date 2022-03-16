Байден думає над постачанням "дронів-убивць" для ЗСУ: як вони працюють (відео)

Зброя одноразового використання одержала прізвисько "дрон-камікадзе".

США розглядають можливість постачання Україні "дронів-убивць" американського виробництва Switchblades. Це передові керовані ракети, які можуть точно уражати танки й артилерійські позиції з відстані кілька миль, пише NBC News.

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У Білому домі поки що лише вирішують, чи варто додавати безпілотники до пакету військової допомоги Києву.

Зброя існує у двох варіантах — Switchblade 300 і 600. Командування спеціальних операцій США закупило його у виробника AeroVironment із Вашингтона.

Switchblade — це роботизовані розумні бомби. Вони оснащені камерами, системами наведення і вибухівкою. Можуть автоматично уражати цілі, що знаходяться за багато миль, і їх можна спрямовувати навколо цілей, доки не настане відповідний час для удару. Компанія заявляє, що 600 може літати протягом 40 хвилин і до 50 миль.

Обидва варіанти безпілотників можна налаштувати за лічені хвилини та запустити із труб.

[ + – ] Switchblade 600 у дії

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів. Кошти призначені для гуманітарної, економічної та оборонної допомоги Україні.

Крім цього, Джо Байден можливо оголосить про виділення додаткових 800 млн доларів до вже підписаного пакету, обсягом 13,6 млрд доларів військової допомоги Україні.