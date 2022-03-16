США надасть додатково $800 млн військової допомоги Україні, — CNN

Крім ракет Javelin і Stinger, які США вже постачають, Україні можуть надати американські військові безпілотники.

Президент США Джо Байден можливо оголосить про виділення додаткових 800 млн доларів до вже підписаного пакету, обсягом 13,6 млрд доларів військової допомоги Україні. Про це повідомляє телеканал CNN, посилаючись на інформацію урядовця Білого дому.

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Пакет військової допомоги враховуватиме протитанкові ракети та більшу кількість оборонної зброї, яку США вже надають, включаючи протитанкові ракети Javelin і зенітні ракети Stinger.

При цьому зазначається, що допомога не буде спрямована на створення безпольотної зони, яка, за словами президента України Володимира Зеленського, необхідна для протистояння російській агресії.

Журналісти каналу також повідомляють, що Білий дім продовжує зазнавати сильного тиску з боку українського президента, тому офіційні особи кажуть, що Байден також має уточнити, на яку допомогу Україні підуть нові 800 мільйонів доларів.

Можливо, американський лідер також оголосить про надання Україні військових БПЛА, про які просив Зеленський. Проте офіційні особи відмовилися підтвердити, чи озвучить Байден рішення про надання озброєних безпілотників, і чи було ухвалено остаточне рішення.

Також зазначається, що адміністрація Байдена спробує якнайшвидше виділити гроші на реальну допомогу Україні, оскільки з кожним днем зробити це стає все складніше.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підписав закон про надання Україні допомоги в розмірі 13,6 мільярдів доларів. Кошти призначені для гуманітарної, економічної та оборонної допомоги Україні.

Раніше відповідне рішення було схвалено Конгресом США. За словами спікерки Палати представників Ненсі Пелосі, надання Україні 13,6 млрд доларів буде лише верхівкою ширших зусиль щодо надання допомоги.