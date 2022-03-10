Палата представників США проголосувала за надання Києву $13,6 млрд. допомоги

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі стверджує, що надання Україні коштів у розмірі $13,6 млрд буде лише верхівкою великих зусиль щодо надання допомоги.

Палата представників Конгресу США схвалила термінове виділення Україні фінансової допомоги в розмірі $13,6 млрд у межах загального пакета фінансування урядових програм на $1,5 трильйона. Тепер за проєкт має проголосувати американський Сенат. Допомога Україні призначена для зміцнення її збройних сил та гуманітарної допомоги для українців. Крім того, Палата проголосувала за заборону імпорту нафти та інших енергоресурсів з Росії. Про це повідомляє британське видання Reuters.

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Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вказала, що надання Україні $13,6 млрд буде лише верхівкою більших зусиль щодо надання допомоги. За її словами, Києву мають допомогти США та союзники НАТО у найближчі місяці та в довгостроковій перспективі для відновлення після війни.

"Усім нам доведеться зробити більше, щоб допомогти Україні найближчими тижнями або місяцями й в довгостроковій перспективі допомогти їй відновитися", — сказала Пелосі.

Майбутня допомога Україні призначена для зміцнення її армії, оскільки вона бореться із російськими військами. Також кошти надішлють для надання гуманітарної допомоги громадянам. Це стосується і приблизно 1,5 млн біженців, які вже виїхали за кордон.

Крім того, Палата також ухвалила закон, який забороняє імпорт США нафти та інших енергоносіїв із Росії. 8 березня таке рішення ухвалив президент США Джо Байден. Це пов'язано із нападом Росії на Україну.

Нагадаємо, 6 березня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США та союзники можуть відмовитися від імпорту російської нафти. Сполучені Штати прагнутимуть знизити роль Росії як провідного постачальника на світовому ринку енергоресурсів.

Раніше, 4 березня Білий дім просив Конгрес виділити Україні $10 млрд. Кошти мають піти на навчання українських військових, захист української системи електропостачання та посилення засобів кіберзахисту.