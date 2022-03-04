Білий дім хоче витратити на допомогу Україні $10 млрд

Кошти підуть на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля.

Білий дім запросив у Конгресу додаткові асигнування на допомогу Україні у розмірі $10 млрд. Передбачається, що цю суму разом з $22 мільярдами на боротьбу з COVID-19 конгресмени включать до закону про фінансування уряду, повідомляє Голос Америки.

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З цієї суми додаткового фінансування на військову та гуманітарну допомогу Україні адміністрація Байдена асигнує 10 млрд доларів. 22,5 млрд доларів буде витрачено на ліквідацію та профілактику COVID-19.

Як зазначається в заяві в.о. директора Адміністративно-бюджетного відділу Білого дому Шаланди Янг, запропоновані асигнування мають стати частиною бюджетного законопроєкту про фінансування уряду США, ухвалення якого очікується до 11 березня 2022 року.

Медична частина витрат включає тести, лікування та вакцини, інвестиції в наукові розробки вакцин наступного покоління, та на глобальні програми, включаючи більшу кількість щеплень по всьому світу.

Янг наголосила на невідкладній необхідності надання допомоги Україні та союзникам США в Центральній Європі в ситуації російського вторгнення в Україну.

"Вказані кошти підуть на навчання українських військових, захист української системи електропостачання, посилення засобів кіберзахисту та додаткові санкції проти Кремля", — пояснила Янг.

Раніше Фокус повідомляв, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що путінське вторгнення в Україну завершиться не скоро, тому потрібно продовжувати тиснути на Путіна.

Перед цим США запровадили санкції проти наближених до Путіна олігархів та його прессекретаря Дмитра Пєскова.