Белый дом просит Конгресс выделить Украине $10 млрд: на что пойдут деньги

Cредства пойдут на обучение украинских военных, защиту украинской системы электроснабжения, усиление средств киберзащиты и дополнительные санкции против Кремля.

Белый дом запросил у Конгресса дополнительные ассигнования на помощь Украине в размере $10 млрд. Предполагается, что эту сумму, вместе с $22 миллиардами на борьбу с COVID-19, конгрессмены включат в закон о финансировании правительства, сообщает Голос Америки.

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Из этой суммы дополнительного финансирования на военную и гуманитарную помощь Украине администрация Байдена ассигнует 10 млрд долларов. 22,5 млрд долларов будут израсходованы на ликвидацию и профилактику COVID-19.

Как отмечается в заявлении и.о. директора Административно-бюджетного отдела Белого дома Шаланды Янг, предложенные ассигнования должны стать частью бюджетного законопроекта о финансировании правительства США, принятие которого ожидается к 11 марта 2022 года.

Медицинская часть расходов включает тесты, лечение и вакцины, инвестиции в научные разработки вакцин следующего поколения, и на глобальные программы, включая большее количество прививок по всему миру.

Янг подчеркнула безотлагательную необходимость оказания помощи Украине и союзникам США в Центральной Европе в ситуации российского вторжения в Украину.

"Указанные средства пойдут на обучение украинских военных, защиту украинской системы электроснабжения, усиление средств киберзащиты и дополнительные санкции против Кремля", — пояснила Янг.

Ранее Фокус сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен считает — путинское вторжение в Украину завершится не скоро, поэтому нужно продолжать давить на Путина.

Перед этим США ввели санкции против приближенных к Путину олигархов и его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.