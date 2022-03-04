"Не скоро завершится": Блинкен предупредил, что санкционное давление на Путина нужно продолжать

Российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свой суверенитет и независимость, считает госсекретарь США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявляет, что война Российской Федерации против Украины может продолжаться еще долго, поэтому надо продолжать давить на президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщается в материалах совместного выступления Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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"К сожалению, трагически, ужасно, это возможно не скоро завершится. И поэтому эти усилия, которые мы прилагаем вместе, мы должны поддерживать. Мы должны опираться на них. Мы должны переходить к сути дела", — заявил Блинкен.

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Госсекретарь США подчеркнул, что надо не останавливаться в усилиях, которые направлены против действий президента РФ Владимира Путина.

"Мы должны поддерживать это до того времени, пока он не остановится, пока не закончится война, — российские силы уйдут, а украинский народ восстановит свою независимость, суверенитет и территориальную целостность. Мы настроены сделать это", — подчеркнул Блинкен