"Не скоро завершиться": Блінкен попередив, що тиск санкцій на Путіна треба продовжувати

Російські сили підуть, а український народ відновить свій суверенітет та незалежність, вважає держсекретар США.

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що війна Російської Федерації проти України може тривати ще довго, тому треба продовжувати тиснути на президента Російської Федерації Володимира Путіна, повідомляється в матеріалах спільного виступу Ентоні Блінкена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

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"На жаль, трагічно, жахливо, це, можливо, не скоро завершиться. І тому ці зусилля, які ми докладаємо разом, ми повинні підтримувати. Ми повинні спиратися на них. Ми повинні переходити до суті справи", — заявив Блінкен.

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Держсекретар США наголосив, що треба не зупинятися в зусиллях, спрямованих проти дій президента РФ Володимира Путіна.

"Ми повинні підтримувати це доти, доки він не зупиниться, доки не закінчиться війна, — російські сили підуть, а український народ відновить свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Ми налаштовані зробити це", — наголосив Блінкен.