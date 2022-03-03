США ввели санкции против приближенных к Путину олигархов и пресс-секретаря Пескова

Всего под новые ограничения попали 19 олигархов и 47 членов их семей. Среди них – Алишер Усманов, братья Ротенберги и Евгений Пригожин.

Приближенные к Путину олигархи с многомиллиардным состоянием и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попали под новый пакет санкций Соединенных Штатов Америки. Об этом 3 марта идется в заявлении Белого Дома на официальном сайте.

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"США наложат санкции на обширный список приспешников Путина и членов их семей. Штаты и правительства всего мира будут работать над выявлением и замораживанием активов российской элиты — их яхт, роскошных квартир, денег и других доходов, полученных нечестным путем. Госдеп объявляет о новых ограничениях по выдаче виз определенным российским олигархам, членам их семей и близким партнерам", — идется в заявлении Белого Дома.

Под новый пакет санкций США попали:

Алишер Усманов — один из самых богатых людей РФ. Его яхта и самолет — одни из крупнейших частных собственностей в России.

— один из самых богатых людей РФ. Его яхта и самолет — одни из крупнейших частных собственностей в России. Борис и Аркадий Ротенберги , а также их семьи. Одни из самых богатых людей РФ, Аркадий Ротенберг владеет крупнейшей российской компанией по строительству газопроводов;

, а также их семьи. Одни из самых богатых людей РФ, Аркадий Ротенберг владеет крупнейшей российской компанией по строительству газопроводов; Игорь Шувалов — бывший зампредседателя правительства РФ, а сейчас — председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ". Под санкции попали его семья, компании и самолет.

— бывший зампредседателя правительства РФ, а сейчас — председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ". Под санкции попали его семья, компании и самолет. Евгений Пригожин или как его негласно называют "повар Путина". Бизнесмен связан с множеством преступлений, совершенных с санкции Кремля. В 2021 году ФБР предложило вознаграждение в размере до 250 тыс. долларов за информацию, которая поможет арестовать Пригожина . Под санкции попала семья Пригожина и три его компании.

или как его негласно называют "повар Путина". Бизнесмен связан с множеством преступлений, совершенных с санкции Кремля. В 2021 году . Под санкции попала семья Пригожина и три его компании. Сергей Чемезов — гендиректор "Ростеха", генерал-полковник и член партии "Единая Россия".

— гендиректор "Ростеха", генерал-полковник и член партии "Единая Россия". Николай Токарев — глава "Транснефти". Под санкции попали его семья и две компании по продаже элитной недвижимости;

— глава "Транснефти". Под санкции попали его семья и две компании по продаже элитной недвижимости; Дмитрий Песков — пресс-секретарь Путина. В заявлении Белого дома его назвали "главным поставщиком Путинской пропаганды".

Полная блокировка вводится относительно таких изданий:

Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания: "Одна Родина", "Ритм Евразии" и "Журнал Камертон";

SouthFront;

SDN InfoRos;

Новый восточный прогноз;

Восточное обозрение;

United World International.

В заявлении Белого Дома акцентируют, что также санкции вводят в отношении 26 человек из РФ и Украины, которые играют центральную роль в организациях, указанных выше. Они позволяют правительству РФ распространять дезинформацию в рамках войны в Украине, продвигают цели России и ложно оправдывают действия Кремля.

Из-за войны, которую развязала Россия на территории мирной Украины, россияне живут под огромным количеством санкций. Штаты ранее уже ввели санкции против РФ и Беларуси, которые коснулись оборонки, нефтепереработки и импорта. Акции компаний страны-агрессора уже резко упали, и все идет к дефолту.

2 марта стало известно, что Boeing и Airbus не будут поставлять запчасти и обслуживать самолеты РФ, а международная платежная система Mastercard отключила несколько российских банков от своей сети.

Из-за войны к средине нынешнего года в России также закончится оборудование, с помощью которого показывают фильмы, а российские коты и собаки попали под ограничения.