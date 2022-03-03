Российские кошки попали под санкции

Ранее запрет получили российские собаки.

Международная федерация кошек (FIFe) отреагировала на начало широкомасштабной войны в Украине введением санкций, касающихся российских кошек. Об этом пишет УП.

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С 1 марта 2022 г. запрещено кошкам, выведенным в России, быть зарегистрированными в любой родословной книге FIFe, поскольку организация шокирована решением российских властей начать военную агрессию на всей территории Украины.

Отметим, что "кошачьи" санкции будут действовать до 31 мая, однако решение может быть пересмотрено и ограничения продолжат.

Более того, федерация кошек выделит часть бюджета в поддержку украинских заводчиков и любителей домашних животных, страдающих от военной агрессией РФ, вошедшей в активную фазу 24 февраля 2022 года.

Также ранее Международная кинологическая федерация запретила проведение соревнований на территории РФ.

Напомним, российских певцов массово увольняют из известных оперных театров мира.