Російські кішки потрапили під санкції

Раніше заборону отримали російські собаки.

Міжнародна федерація кішок (FIFe) відреагувала на початок широкомасштабної війни в Україні введенням санкцій, що торкнуться російських котів. Про це пише УП.

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З 1 березня 2022 року заборонено кішкам, виведеним у Росії, бути зареєстрованими в будь-якій родовідній книжці FIFe, оскільки організація шокована рішенням російської влади почати військову агресії на всій території України.

Зазначимо, що "котячі" санкції діятимуть до 31 травня, проте рішення може бути переглянуте і обмеження продовжать.

Більше того, федерація кішок виділить частину бюджету на підтримку українських заводчиків та любителів домашніх тварин, які наразі страждають від військової агресії РФ, яка увійшла в активну фазу 24 лютого 2022 року.

Також раніше Міжнародна кінологічна федерація заборонила проведення змагань на території РФ.

Нагадаємо, російських співаків масово звільняють з відомих оперних театрів світу.