Російські кішки потрапили під санкції
Раніше заборону отримали російські собаки.
Міжнародна федерація кішок (FIFe) відреагувала на початок широкомасштабної війни в Україні введенням санкцій, що торкнуться російських котів. Про це пише УП.
З 1 березня 2022 року заборонено кішкам, виведеним у Росії, бути зареєстрованими в будь-якій родовідній книжці FIFe, оскільки організація шокована рішенням російської влади почати військову агресії на всій території України.
Зазначимо, що "котячі" санкції діятимуть до 31 травня, проте рішення може бути переглянуте і обмеження продовжать.
Більше того, федерація кішок виділить частину бюджету на підтримку українських заводчиків та любителів домашніх тварин, які наразі страждають від військової агресії РФ, яка увійшла в активну фазу 24 лютого 2022 року.
Також раніше Міжнародна кінологічна федерація заборонила проведення змагань на території РФ.
Нагадаємо, російських співаків масово звільняють з відомих оперних театрів світу.