Російських співаків масово звільняють зі світових театрів

Одними з найвідоміших є співачка Анна Нетребко та режисер Валерій Георгієв.

Після військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року на країну-агресора посипалася низка санкцій та звільнень росіян, котрі або підтримали рішення Путіна або промовчали про це. Про це пише МК.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Серед відомих звільнених росіян є 50-річна оперна співачка театру La Scala Анна Нетребко, яку відсторонили від березневих виступів, пояснюючи таке рішення хворобою артистки.

[ + – ] Анна Нетребко з чоловіком

Раніше Анна Нетребко заявляла, що не можна вимагати від публічних культурних діячів висловлюватися щодо політичних питань, оскільки вони не розбираються в цьому.

Також відомий оперний театр шукає заміну росіянину Валерію Георгієву, який повинен був диригувати на спектаклі "Пікова дама". Чоловіка звільнили з Мюнхенського філармонічного оркестру, оскільки той не дистанціювався від війни в Україні.

Серед інших обмежень та санкцій в Росії тепер не продається техніка Apple, низка автомобільних брендів припиняють постачання своєї продукції, а рубль впав до історичного мінімуму