Російських співаків масово звільняють зі світових театрів
Одними з найвідоміших є співачка Анна Нетребко та режисер Валерій Георгієв.
Після військового вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року на країну-агресора посипалася низка санкцій та звільнень росіян, котрі або підтримали рішення Путіна або промовчали про це. Про це пише МК.
Серед відомих звільнених росіян є 50-річна оперна співачка театру La Scala Анна Нетребко, яку відсторонили від березневих виступів, пояснюючи таке рішення хворобою артистки.
Раніше Анна Нетребко заявляла, що не можна вимагати від публічних культурних діячів висловлюватися щодо політичних питань, оскільки вони не розбираються в цьому.
Також відомий оперний театр шукає заміну росіянину Валерію Георгієву, який повинен був диригувати на спектаклі "Пікова дама". Чоловіка звільнили з Мюнхенського філармонічного оркестру, оскільки той не дистанціювався від війни в Україні.
Серед інших обмежень та санкцій в Росії тепер не продається техніка Apple, низка автомобільних брендів припиняють постачання своєї продукції, а рубль впав до історичного мінімуму