Российских певцов массово увольняют из мировых театров
Одними из самых известных являются певица Анна Нетребко и режиссер Валерий Георгиев.
После военного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года на страну-агрессора посыпался ряд санкций и увольнений россиян, которые или поддержали решение Путина или умолчали об этом. Об этом пишет МК.
Среди известных уволенных россиян есть 50-летняя оперная певица театра La Scala Анна Нетребко, отстраненная от мартовских выступлений через якобы болезнь артистки.
Ранее Анна Нетребко заявляла, что нельзя требовать от публичных культурных деятелей высказываться по политическим вопросам, поскольку они не разбираются в этом.
Также известный оперный театр ищет замену россиянину Валерию Георгиеву, который должен был дирижировать на спектакле "Пиковая дама". Мужчину уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не дистанцировался от войны в Украине.
Среди других ограничений и санкций в России теперь не продается техника Apple, ряд автомобильных брендов прекращают поставку своей продукции, а рубль упал до исторического минимума