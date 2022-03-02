Российских певцов массово увольняют из мировых театров

Одними из самых известных являются певица Анна Нетребко и режиссер Валерий Георгиев.

После военного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года на страну-агрессора посыпался ряд санкций и увольнений россиян, которые или поддержали решение Путина или умолчали об этом. Об этом пишет МК.

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Среди известных уволенных россиян есть 50-летняя оперная певица театра La Scala Анна Нетребко, отстраненная от мартовских выступлений через якобы болезнь артистки.

[ + – ] Анна Нетребко с мужем

Ранее Анна Нетребко заявляла, что нельзя требовать от публичных культурных деятелей высказываться по политическим вопросам, поскольку они не разбираются в этом.

Также известный оперный театр ищет замену россиянину Валерию Георгиеву, который должен был дирижировать на спектакле "Пиковая дама". Мужчину уволили из Мюнхенского филармонического оркестра, поскольку тот не дистанцировался от войны в Украине.

Среди других ограничений и санкций в России теперь не продается техника Apple, ряд автомобильных брендов прекращают поставку своей продукции, а рубль упал до исторического минимума