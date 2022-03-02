Санкции против РФ: акции роскомпаний упали, дело идет к дефолту

Дальнейшие перспективы на мировых рынках капитала у российских гигантов – нулевые.

Сегодня 2 марта вторичные листинги российских компаний, номинированные в долларах, на Лондонской фондовой бирже продолжили падение, поскольку местный российский фондовый рынок остается закрытым уже третий день.

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Как сообщает MarketWatch, акции "Лукойл" упали на 97,13%, "Новатек" на 93,72%, "Роснефть Ойл" на 69,59%, а Сбербанка — на 93,71%. Иностранные СМИ пишут, о Сбербанке: "акции крупнейшего кредитора России торгуются за пенни".

По мнению финансового аналитика Сергея Фурсы, дальнейшие перспективы на мировых рынках капитала у российских гигантов – нулевые.

"Финансовая изоляция, в которую сейчас попадает из-за многочисленных санкций РФ, не оставляет возможности акциям компаний сохранить какую-либо цену. Сами компании будут сохранены, но их акционеры все потеряют. Мы видим, что сейчас в РФ запретили продавать акции иностранцам, это показательно, потому что сейчас иностранцы пытаются выйти из инвестиций и забыть, что они когда-то инвестировали в РФ. Если иностранцы инвестировали внутри России, то за ценные бумаги там они уже не получат ничего, а если на Лондонской бирже, то идет распродажа за копейки", — комментирует Фурса.

По его мнению, дальнейшая судьба российских компаний и банков достаточно туманна, ведь поскольку Центробанк и его резервы под запретом из-за санкций, то вливать в поддержку финсектора ЦБ РФ могут только рубли. То есть, многие компании могут заявить о дефолте.

"Компании не смогут уплатить долги, и после этого никаких отношений с ними не будет, будут ограничения по ним. Поэтому перспективы некоторых разве что полная переориентация на азиатские и африканские рынки", — считает Фурса.

Говоря о валютном рынке в РФ, эксперт подчеркнул – официальный курс пока держится, но наличный, скорее всего, существенно ниже официального. К тому же, в РФ может обнаружиться дефицит валюты.

"В целом ситуация с валютой у РФ сложная. Сомневаюсь, что сейчас будут туда везти самолеты с долларами. Хотя Китай юани может доставить. Сейчас Китай поддерживает торговые отношения с Россией, очевидно, что РФ попадает сейчас под монополию Китая, становится сырьевым придатком Китая", — говорит Сергей Фурса.

Напомним, министры иностранных дел ЕС на состоявшейся 27 февраля неформальной встрече утвердили новую санкцию против РФ, парализующую активы центробанка страны-агрессора. Константин Фастовец, глава отдела аналитики инвесткомпании Adamant Capital, объяснил Фокусу, что ЕС и США теперь должны заблокировать резервы ЦБ в долларах и евро, доля которых составляет около 50%.