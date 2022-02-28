Євросоюз заморозив активи Центробанку РФ

Ключова мета санкції — позбавити РФ грошей для ведення війни в Україні.

Європейський союз заморозив активи Центробанку РФ. Про це повідомив голова Європарламенту Жозеп Боррель.

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"Ми досягли домовленості про виведення зі SWIFT певної кількості російських банків і запровадження обмежувальних заходів, які паралізують активи Центрального банку Росії. Завдяки цій мірі буде заморожено більше половини або майже половина фінансових резервів ЦБ РФ. Тому що вони зберігаються у банках країн G7, а це приблизно половина резервів російського уряду. Вони будуть заморожені, і це дуже вплине на фінансову систему Росії", — сказав Боррель.

Зазначені санкції було затверджено 27 лютого на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Тоді ж, за даними Euractiv, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ми заборонимо операції Центрального банку Росії та заморозимо усі його активи, щоб він не фінансував війну Путіна".

Наслідки зазначених санкцій вже помітні у країні-агресорі, де, як повідомляє Reuters, вже вчора 27 лютого росіяни вишикувалися в черзі до банкоматів, а вранці 28 лютого курс рубля до долара обвалився на 30%.

"Ці санкції з боку Заходу, ймовірно, в кінцевому підсумку завдадуть збитків торговим потокам із Росії (приблизно 80% валютних операцій, що проводяться російськими фінансовими установами, номіновані в доларах США), що також вплине на перспективи зростання ключових торгових партнерів Росії, враховуючи Європу, і призведе до посилення інфляційного тиску та ризику стагфляції", — цитує Reuters думку аналітиків Nomura.