Евросоюз заморозил активы Центробанка РФ

Ключевая цель санкции – лишить РФ денег для ведения войны в Украине.

Европейский союз заморозил активы Центробанка РФ. Об этом сообщил глава Европарламента Жозеп Боррель.

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"Мы достигли договоренности о выводе из SWIFT определенного количества российских банков и введении ограничительных мер, которые парализуют активы Центрального банка России. Благодаря этой мере, будет заморожено более половины или около половины финансовых резервов ЦБ РФ. Потому что они хранятся в банках стран G7, а это примерно половина резервов российского правительства. Они буду заморожены, и это сильно повлияет на финансовую систему России", — сказал Боррель.

Указанные санкции были утверждены 27 февраля на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. Тогда же, согласно данным Euractiv, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "мы запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина".

Последствия указанных санкций уже видны в стране-агрессоре, где, как сообщает Reuters, уже вчера 27 февраля россияне выстроились в очереди к банкоматам, а утром 28 февраля курс рубля к доллару обвалился на 30%.

"Эти санкции со стороны Запада, вероятно, в конечном итоге нанесут ущерб торговым потокам из России (около 80% валютных операций, проводимых российскими финансовыми учреждениями, номинированы в долларах США), что также повлияет на перспективы роста ключевых торговых партнеров России, включая Европу, и приведет к усилению инфляционного давления и риску стагфляции", — цитирует Reuters мнение аналитиков Nomura.