Експерти про санкції: Центробанку не вдасться стабілізувати рубль

Завдяки санкціям Заходу, до 60% міжнародних резервів Російської Федерації паралізують.

Міністри закордонних справ ЄС на неформальній зустрічі, що відбулася 27 лютого, затвердили нову санкцію проти РФ, що паралізує активи російського центробанку. Як писав Фокус, з посиланням на слова глави Європарламенту Жозепа Борреля, завдяки цим заходам вдасться заморозити понад половину фінансових резервів ЦБ РФ. Скоординовано з Європою в цьому напрямку напередодні пообіцяли діяти США.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

Центробанк Росії наперед накопичував фінансову "подушку безпеки" і на момент вторгнення в Україну акумулював $643,2 млрд. Цей ресурс Росія, вочевидь, розраховувала використати для згладжування економічних ризиків, пов'язаних із розв'язуванням війни. Проте тепер путінському режиму на цей багаж уже не варто сподіватися.

Костянтин Фастовець, голова відділу аналітики інвесткомпанії Adamant Capital, пояснює, що ЄС та США тепер мають заблокувати резерви ЦБ в доларах та євро, доля яких складає приблизно 50%.

Важливо

Санкції проти РФ: знайшли ефективний спосіб повністю зупинити російський автопром

"Якщо додати до цього фунти стерлінгів, та канадські долари (бо Канада і Британія, невдовзі, можуть також приєднаються до такої санкції) цей показник зросте до 60%, — продовжує Фастовець. — Так у ЦБ РФ залишаться доступними тільки активи в китайських юанях і золоті".

Фастовець пояснює, що на практиці таке блокування позбавляє російського регулятора можливості проводити валютні інтервенції для стабілізації курсу рубля. Тобто, російська валюта ризикує відправитися у вільне плавання на хвилях паніки.

Новина про санкції проти Центробанку у поєднанні з анонсованим відключенням значної частини російських банків від міжнародної системи платежів SWIFT розгойдала російський валютний ринок і здійняла паніку серед населення РФ. На цьому фоні рубль на міжнародних торгах 28 лютого впав на 30% до історичного мінімуму до 127 RUB/USD. Тим часом російські громадяни годинами простоювали в чергах, щоб купити валюту й зняти з карток готівковкові рублі.

Нагадаємо, в день початку російського вторгнення в коментарі Фокусу політолог Віктор Таран підкреслив, що "пекельні" санкції проти РФ повинні стосуватися не лише оточення Путіна, а бути відчутними для кожного росіянина. Саме це, на думку експертів, спонукає населення Росії активніше брати участь у протестах проти свого кривавого режиму.

Позбавлений простору для маневру Центробанк РФ, рятуючу рубль, був змушений 28 лютого 2022 року підняти облікову ставку більш ніж удвічі — з 9,5% до 20%, що стало історичним максимумом з 2003 року.