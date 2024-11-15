Бронювання від мобілізації відновили: які нові умови та критерії з 1 грудня

Компанії, які бажають забронювати співробітників, повинні відповідати двом обов'язковим критеріям, наголосили в уряді. Один з цих критеріїв — середня зарплата і зарплата заброньованого працівника повинні бути не менш як 2,5 середні зарплати.

Кабінет Міністрів близько місяця перевіряв процедуру бронювання від мобілізації підприємств та організацій. За підсумками перевірки вирішили оновити критерії для отримання захисту від призову та критерії критичності для держави в цілому, для регіонів та сфер економіки. Про деталі нового рішення щодо бронювання, яке запрацює з 1 грудня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів на засіданні уряду.

Шмигаль пояснив, що до 15 листопада урядовці перевірили наслідки попередніх правил бронювання від мобілізації працівників критично-важливих підприємств, виявили низку проблем і тому запроваджують нові правила. Нові правила бронювання запрацюють з 1 грудня 2024 року. Підприємства, які захистились від призову за старими правилами, повинні поновити бронювання під час перехідного періоду. Перехідний період триватиме до 28 лютого, заявив прем'єр-міністр.

Нові правила бронювання від мобілізації:

Мінекономіки та Міноборони погоджуватимуть критерії, за якими регіональні та галузеві підприємства будуть визнаватись критичними. Згідно з постановою Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, такого роду підприємства подаються на бронювання обласними адміністраціями та різними державними відомствами;

для приватних компаній буде два обов'язкових критерії — відсутність боргів перед бюджетом та певний рівень зарплат. Зокрема, середня зарплата по підприємству та середня зарплата працівника, якого хочуть забронювати, повинна бути не менш як 2,5 мінімальні зарплати. Причина такого рішення — щоб не було фіктивних працевлаштувань, уточнив прем'єр;

бронювання відбуватиметься через "Дію" і відповідність компаній критеріям щомісяця перевірятиметься.

"Кожна гривня платників податків з бюджету іде виключно на фінансування нашої оборони. Тому нам важливо знаходити баланс між працюючою економікою та потребами армії", — наголосив Шмигаль у виступі на засіданні уряду 15 листопада.

На порталі Кабміну поки що не відшукалось нової постанови, яка вносила б зміни у процедуру бронювання від мобілізації.

Бронювання від мобілізації — чому призупинили

Зазначимо, в середині жовтня медіа NV повідомило з посиланням на власні джерела, що в Україні призупинили процес бронювання від мобілізації для співробітників критично-важливих підприємств. Називались можливі причини такого рішення: надто велика кількість захищених від призову та проблеми з мобілізацією до лав ЗСУ. Планувалось, що уряд проведе аудит і, ймовірно, внесе зміни у порядок бронювання.

Тим часом 30 жовтня компанія зі сфери оборонно-промислового комплексу звернулась до через Facebook до урядовців з питанням, чому вона не може отримати бронювання для ключових працівників, тоді як умовні "сушисти та тарологи" це можуть зробити.

Нагадуємо, 14 листопада народна депутатка Анна Скороход розповіла про проблеми у роботі військово-лікарських комісій і про те, як це пов'язано з проблемами процесу мобілізації.