Виглядають сумнівними: в Уряді назвали 2 причини, чому вирішили провести аудит бронювань

Останнім часом в Україні збільшилась кількість бронювань і, відповідно, досить чутливо зменшилась кількість мобілізованих, кажуть в уряді.

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В Офісі президента України і уряді засумнівалися у правдивості випадків бронювань від мобілізації працівників критичної інфраструктури, тож ініціювали проведення аудитів щодо цього. Про це пише NV з посиланням на джерела в уряді.

За інформацією джерела, є дві причини аудиту — публічна і не публічна, які змусили чиновників почати перевірки підприємств критичної інфраструктури. Одна з причин аудиту підприємств та установ, які отримали право бронювати своїх співробітників, — обурення президента Володимира Зеленського, інша — падіння щомісяця кількості мобілізованих.

"Дуже збільшилась кількість бронювань та, відповідно, досить чутливо зменшилась кількість мобілізованих. Причому деякі випадки надання підприємствам статусу "критичної інфраструктури" взагалі виглядають сумнівними — йдеться, умовно, про якісь кафе", — розповів топ-посадовець.

Він додав, що через це й почали обговорювати питання аудиту та перегляду умов для бронювання.

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив протокольне рішення, яким до 15 листопада призупинив дію критеріїв для бронювання військовозобов'язаних працівників. Воно передбачає анулювання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.

4 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що рішення про економічне бронювання в Україні уже ухвалено. За його словами, розглядаються його три моделі.