Уряд призупиняє дію критеріїв бронювання до 15 листопада: що це означає і що зміниться

Визначати критичні підприємства та громадські організації наразі будуть лише міністерства. Уряд планує переглянути списки підприємств, які мають право на бронювання. Про призупинення самого процесу бронювання не йдеться.

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Кабінет міністрів України ухвалив протокольне рішення, яке призупиняє до 15 листопада дію критеріїв для бронювання військовозобов'язаних працівників. Про це у середу, 9 жовтня, повідомило видання The Page з посиланням на джерело в уряді.

Згідно з опублікованим витягом протоколу, можливість визначати критично важливі підприємства тимчасово залишається лише у міністерств, тоді як інші державні органи, обласні та Київська міська державні адміністрації мають утриматися від таких рішень. Пропозицію щодо цього рішення вніс перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

"Зупинення до 15 листопада 2024 року дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", — зазначається у документі.

Фото: The Page Фото: The Page

Тобто, йдеться саме про межі, якими визначаються критерії присвоєння підприємствам статусу критичної інфраструктури, а не про призупинення бронювання як такого. Ті компанії, які мали право на бронювання, і далі можуть бронювати працівників.

Рішення також передбачає анулювання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання. Мінекономіки разом із Міноборони отримали завдання підготувати проєкт постанови, який дозволить перевіряти обґрунтованість ухвалених рішень про визнання підприємств критично важливими та, за потреби, переглядати їх.

Також доручено включити керівників обласних територіальних центрів комплектування або їх заступників до комісій, які визначають критично важливі підприємства на місцевому рівні. До 15 листопада місцеві адміністрації спільно з ТЦК мають провести аудит раніше прийнятих рішень про надання підприємствам такого статусу.

Нагадаємо, 4 жовтня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що рішення про економічне бронювання в Україні уже ухвалено. За його словами, розглядаються його три моделі.

Фокус разом із експертами розглянув варіанти законопроєктів про економічне бронювання і що вони передбачають.