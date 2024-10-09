Правительство приостанавливает действие критериев бронирования до 15 ноября: что это значит и что изменится

Определять критические предприятия и общественные организации пока будут только министерства. Правительство планирует пересмотреть списки предприятий, имеющих право на бронирование. О приостановлении самого процесса бронирования речь не идет.

Related video

Кабинет министров Украины принял протокольное решение, которое приостанавливает до 15 ноября действие критериев для бронирования военнообязанных работников. Об этом в среду, 9 октября, сообщило издание The Page со ссылкой на источник в правительстве.

Согласно опубликованной выдержке протокола, возможность определять критически важные предприятия временно остается только у министерств, тогда как другие государственные органы, областные и Киевская городская государственные администрации должны воздержаться от таких решений. Предложение по этому решению внес первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Остановка до 15 ноября 2024 года действия положений Критериев и порядка, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики", — отмечается в документе.

Фото: The Page Фото: The Page

То есть, речь идет именно о рамках, которыми определяются критерии присвоения предприятиям статуса критической инфраструктуры, а не о приостановлении бронирования как такового. Те компании, которые имели право на бронирование, и дальше могут бронировать работников.

Решение также предусматривает аннулирование отсрочек от призыва на военную службу по мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования. Минэкономики вместе с Минобороны получили задание подготовить проект постановления, который позволит проверять обоснованность принятых решений о признании предприятий критически важными и, при необходимости, пересматривать их.

Также поручено включить руководителей областных территориальных центров комплектования или их заместителей в комиссии, которые определяют критически важные предприятия на местном уровне. До 15 ноября местные администрации совместно с ТЦК должны провести аудит ранее принятых решений о предоставлении предприятиям такого статуса.

Напомним, 4 октября народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что решение об экономическом бронировании в Украине уже принято. По его словам, рассматриваются его три модели.

Фокус вместе с экспертами рассмотрел варианты законопроектов об экономическом бронировании и что они предусматривают.