В Украине вводят модель экономического бронирования от мобилизации. Фокус вместе с экспертами рассмотрел варианты законопроектов.

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В правительстве одобрили экономическое бронирование, окончательное решение должен принять парламент, а для этого нужно одобрение "политического руководства". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В правительстве одобрили экономическое бронирование

Как отметил депутат, во время заседания финансового комитета Верховной Рады заместитель министра экономики Виталий Киндратив заявил о необходимости в месячной отчетности по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), вместо действующей квартальной, для введения экономического бронирования.

"Сказал что точно будут внедрять модель экономического бронирования. Решение принято. Сейчас рассматривают несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства", — рассказал Железняк.

По словам депутата, по плану должен произойти переход от критичности предприятия к критичности работника, вероятно, на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты.

Экономическое бронирование военнообязанных предусматривает отсрочку от мобилизации рабочих с определенным уровнем зарплаты и уплаты налогов Фото: Скриншот

Экономическое бронирование военнообязанных: что предлагают

Идея экономического бронирования предусматривает отсрочку от мобилизации рабочих с определенным уровнем зарплаты и уплаты налогов. Она дискутируется уже много месяцев, но пока не была одобрена. Несколько законопроектов уже зарегистрировано и каждый из них рассматривается отдельно профильным комитетом.

Идея экономического бронирования предусматривает отсрочку от мобилизации рабочих с определенным уровнем зарплаты и уплаты налогов

Первый законопроект(№11331) предлагает экономическое бронирование при условии уплаты предприятием/предпринимателем ежемесячно за каждого забронированного 20 400 грн военного сбора. В проекте №11331-1 в качестве критерия бронирования взят размер зарплаты не менее 12 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года. Сейчас он — 3 028 грн, то есть минимальный зарплатный порог для брони будет составлять 36 336 грн в месяц. Законопроект №11331-2 сочетает в себе возможности бронирования как по критерию зарплаты бронируемого работника в более 36 тыс. грн, так и повышенного военного сбора в более 20 тыс. грн, который могут платить зарегистрированные не позднее чем за 6 месяцев до вступления в силу закона ФЛП. Также речь идет и о доходе физических лиц. Он должен быть не меньше трехкратного размера сбора за бронирование военнообязанных (то есть более 61 200 грн). Альтернативный законопроект №11332-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования военнообязанных" предусматривает возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов, работающих на предприятии. За каждого забронированного работника оно должно уплатить в государственный бюджет сбор в размере 20 400 грн, что равно 1200 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Юристы говорят о возможном нарушении прав на фоне экономического бронирования Фото: Из открытых источников

Экономическое бронирование как манипуляция: юристы говорят о возможном нарушении прав

Как отметила в комментарии Фокусу адвокат АО "Фомин и Партнеры" Юлия Степаненко, эти законопроекты являются лишь вариантами на будущее и какой из них будет принят, пока неизвестно.

Государство может использовать экономическое бронирование как манипуляцию: дать возможность устроиться на работу, получить экономическую бронь, подав перед этим всю информацию о себе в ТЦК и СП, а затем "принять решение об отмене такого бронирования", в результате чего все ранее забронированные могут быть мобилизованы

"Государство может использовать экономическое бронирование как манипуляцию: дать возможность устроиться на работу, получить экономическую бронь, подав перед этим всю информацию о себе в ТЦК и СП, а затем "принять решение об отмене такого бронирования", в результате чего все ранее забронированные могут быть мобилизованными. О таких возможностях сегодня заявляют некоторые парламентарии, что является прямым нарушением не только прав граждан, но и не соответствует цели такого источника права, как закон: регулировать общественные отношения, определять нормы поведения и устанавливать ответственность за их нарушение", — отметила Юлия Степаненко.

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Украина может получить до 100 млрд грн благодаря экономическому бронированию, — Свириденко

Она также отметила, что учитывая Конституцию Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Эта норма является гарантией стабильности общественных отношений, в том числе отношений между государством и гражданами, порождая у граждан уверенность в том, что их существующее положение не будет ухудшено принятием более позднего закона или иного нормативно-правового акта.

"Открытые заявления об использовании закона как механизма манипуляции эти нормы Основного закона полностью нивелируют", — добавила адвокат.

Экономисты одобряют идею бронирования военнообязанных предприятием, Фото: Freepik

Деньги работодателей профинансируют оборону? Что говорят экономисты

Специалисты по экономике в целом одобряют идею бронирования военнообязанных предприятием, ведь так страна сможет обеспечить объем необходимой мобилизации во время войны.

Как рассказал Фокусу экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, Украина финансирует свои оборонные расходы исключительно из собственного бюджета.

Украина финансирует свои оборонные расходы исключительно из собственного бюджета

"Сегодня, даже без учета потребностей мобилизации, нам не хватает 5 млрд долларов в бюджете. Потребности новой мобилизации будут синонимом потребности в дополнительных деньгах. Сейчас у нас волонтерское движение берет на себя те функции, которые государство должно выполнять за наши с вами налоги. Сейчас все собирают донаты на конкретные подразделения, дроны, машины и тому подобное. Почему? Потому что государство не обеспечивает", — говорит Пендзин.

По расчетам экономиста, нововведение может принести в бюджет от 200 до 320 млрд грн. Именно эти средства должны пойти на финансирование обороны, в частности, и обеспечить дополнительную мобилизацию.

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Решение принято: в Украине введут модель экономического бронирования, — Железняк

Итак, действительно, внесение определенной суммы предприятием за стратегически важного работника является более приемлемым вариантом экономического бронирования в Украине во время войны, говорит старший экономист CASE Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Владимир Дубровский.

"Я лично считаю, что более разумный вариант — внесение определенной суммы за работника. Здесь речь идет именно о том, что этот работник очень много значит для данного предприятия и от него действительно критически зависит работа этого бизнеса. Это дополнительные деньги в бюджет, потому что эта сумма уплачивается дополнительно к тем налогам, которые предусмотрены с зарплаты", — рассказал Фокусу Владимир Дубровский.

Нововведение может принести в бюджет от 200 до 320 млрд грн. Именно эти средства должны пойти на финансирование обороны, в частности, и обеспечить дополнительную мобилизацию

Что касается физических лиц-предпринимателей (ФЛП), за них тоже будут вноситься дополнительные деньги за бронирование. Сейчас законодательство Украины не предусматривает бронирование ФЛП, о чем Фокус писал недавно подробно.

А вот модель бронирования лиц с высокими зарплатами эксперт критикует.

"Очевидно этот вариант будет стимулировать детенизацию зарплат. Также на самом деле мы не знаем, будут ли забронированы ценные работники. Но если это просто высокооплачиваемый работник, некритичный для предприятия, то такая модель бронирования не будет спасать экономику Украины так, как в первом варианте", — отметил Дубровский.