Украина может получить до 100 млрд грн благодаря экономическому бронированию, — Свириденко

По словам вице-премьер-министра, экономическое бронирование — это реальный способ увеличить бюджет и финансирование обороны.

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Кабинет Министров не включил экономическое бронирование в проект государственного бюджета на 2025 год. Однако в правительстве уже рассчитали, что реализация такой программы могла бы обеспечить доход в размере до 100 миллиардов гривен. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко в комментарии Forbes.

"В бюджет на 2025 год поступления от экономического бронирования не заложены. Я считаю, что к экономическому бронированию мы сможем вернуться в том случае, когда мы понимаем, что у армии достаточно ресурсов для того, чтобы продолжать борьбу", — заявила чиновник.

Глава Минэкономики отметила, что в настоящее время приоритетом является мобилизация, а экономическое бронирование занимает второстепенное место. Она добавила, что расчеты показывают, что Украина может дополнительно получить до 100 миллиардов гривен за счет внедрения экономического бронирования.

На вопрос о том, когда экономическое бронирование может перейти из обсуждения в Верховную Раду, Свириденко предположила, что это может произойти "в ближайшее время", если военные подтвердят, что это "не нарушит баланс" в армии и процессе мобилизации.

Как отметила министр, дискуссия об экономическом бронировании — это также обсуждение о том, как увеличить финансирование обороны. Кроме того, речь идет о детенизации рынка труда — в тени частично работают 1,7 млн человек, поэтому существует потенциал легализации зарплат в разных секторах.

Свириденко добавила, что в ее команде продолжаются обсуждения и сравниваются разные модели такого бронирования.

Напоминаем, в сентябре начальник управления ИТ Минобороны рассказал о новациях в сфере оформления и вручения повесток ТЦК. Между тем начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо объяснил, какие средства получают граждане, которые мобилизовались и проходят военную подготовку в учебных центрах.

Даниил Гетманцев считает вопрос экономического бронирования одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, невозможно.

Ранее Фокус писал, какой бизнес в Украине заплатит до 55 тыс. грн за бронь сотрудника от мобилизации.