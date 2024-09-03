Мобилизация 2024: в Раде ответили, когда может стартовать экономическое бронирование

По подсчетам Минфина, экономическая бронь приносила бы в бюджет миллиарды гривен. Однако, по словам нардепа Даниила Гетманцева, в этом вопросе не существует решения, которое понравилось бы всем.

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В Украине обсуждают идею экономического бронирования от мобилизации. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, сколько денег это принесет и когда может быть реализовано. Об этом известно из интервью, опубликованного 3 сентября в "РБК-Украина".

Экономическое бронирование: почему о нем спорят

Нардеп объяснил, что дискуссии относительно такого бронирования от мобилизации в Украине продолжаются. Причина заключается в том, что речь идет об очень социально чувствительном вопросе.

"Потому что такой подход разграничивает людей во время войны. Кроме того, есть вопрос восприятия этого решения военными, что очень важно в контексте демобилизации, которую мы не можем физически сделать", — уточнил политик.

Гетманцев признался, что считает этот вопрос одним из самых сложных за последние пять лет. Принять решение, которое устроило бы всех, здесь невозможно.

"Много есть вопросов, которые нельзя так решить. Но этот вопрос невозможно решить так, чтобы не обострить социальные противоречия в стране", — подчеркнул политик.

Сколько денег принесет экономическое бронирование

В Минфине подсчитали, что ежемесячно бюджет будет пополняться на примерно 8 миллиардов гривен.

"Я считаю, что критерий для бронирования в виде размера "белой" зарплаты должен быть. Для любого варианта бронирования — то ли по всей экономике, то ли по отдельным отраслям, как это сейчас делается. Это будет способствовать детенизации зарплат. И в таком контексте — это правильное решение", — отметил Гетманцев.

Однако, по его словам, вероятная прибыль от экономического бронирования от мобилизации в Украине — не точная.

"Нельзя стопроцентно быть уверенным, что получишь эти деньги. Минфин посчитал 8 миллиардов гривен в месяц — ну, дай Бог, чтобы они были", — добавил нардеп.

Когда это может заработать

Политик подтвердил, что экономическое бронирование от мобилизации в Украине реально ввести уже в этом году.

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