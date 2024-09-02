Нарушение мобилизации 2024: кого оштрафуют в сентябре и кто рискует потерять имущество

Военнообязанным могут грозить штрафы по двум статьям. За нарушение сразу нескольких пунктов могут наложить несколько штрафов одновременно.

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Уклонистам от мобилизации в Украине грозят штрафы до 59 тысяч гривен. В том, кого накажут с 1 сентября и могут ли за это лишить квартиры, разобрались журналисты УНИАН.

Мобилизация в Украине: какие есть штрафы

Военнообязанному могут выписать штраф по двум статьям — за нарушение правил воинского учета и за нарушение закона о мобилизации.

В частности, оштрафовать могут за:

не обновление военно-учетных данных (в том числе женщин, которые обязаны по закону стоять на учете);

то, что человек не стоит на учете;

потерю военного билета;

то, что человек сменил работу или семейное положение, переехал, не сообщив в ТЦК;

неявку по повестке;

отказ проходить военно-врачебную комиссию;

отказ предоставлять здание, транспортное средство и другое имущество для мобилизационных задач.

За каждое нарушение составляется отдельный протокол. То есть если человек не обновил данные в ТЦК и потерял свой военный билет, его могут оштрафовать дважды. В то же время по закону, если информацию о военнообязанном можно получить из госреестров или от банка, за не обновление данных его не штрафуют.

Наказание за неявку по повестке

В условиях военного положения за неявку в ТЦК могут оштрафовать:

гражданина — на сумму от 17 до 25,5 тысяч гривен;

юридическое лицо — на сумму от 34 до 59 тысяч гривен.

При этом штраф могут выписать заочно, но его наличие можно проверить через сервис Opendatabot или приложение "Дія". Размер фактического штрафа может отличаться из-за дополнительных расходов, например судебного сбора или составление акта обследования имущества должника.

Уголовная ответственность грозит военнообязанным, которые игнорируют уже "боевые" повестки, то есть выданные после прохождения ВВК.

А если штраф не оплатить?

Государство имеет право на конфискацию квартиры только в случае, когда сумма долга превышает 160 тысяч гривен. Тогда жилье может оказаться под арестом, а деньгами с его продажи будет погашен долг.

Если же сумма меньше, о конфискации жилья речь не идет. Зато долг могут погасить за счет ценного имущества, иностранной валюты или конфискации транспортного средства.

Напомним, эксперт Дмитрий Жмайло рассказал, какие вещи стоит купить мобилизованным перед учениями.

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