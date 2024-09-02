Порушення мобілізації 2024: кого оштрафують у вересні й хто ризикує втратити майно

Військовозобов’язаним можуть загрожувати штрафи за двома статтями. За порушення одразу кількох пунктів можуть накласти кілька штрафів одночасно.

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Ухилянтам від мобілізації в Україні загрожують штрафи до 59 тисяч гривень. У тому, кого покарають з 1 вересня та чи можуть за це позбавити квартири, розібрались журналісти УНІАН.

Мобілізація в Україні: які є штрафи

Військовозобов’язаному можуть виписати штраф за двома статтями — за порушення правил військового обліку та за порушення закону про мобілізацію.

Зокрема, оштрафувати можуть за:

не оновлення військово-облікових даних (зокрема жінок, які зобов’язані за законом стояти на обліку);

те, що особа не стоїть на обліку;

втрату військового квитка;

те, що особа змінила роботу або сімейний стан, переїхала, не повідомивши у ТЦК;

неявку за повісткою;

відмову проходити військово-лікарську комісію;

відмову надавати будівлю, транспортний засіб та інше майно для мобілізаційних завдань.

За кожне порушення складається окремий протокол. Тобто якщо чоловік не оновив дані у ТЦК та втратив свій військовий квиток, його можуть оштрафувати двічі. Водночас за законом, якщо інформацію про військовозобов’язаного можна отримати з держреєстрів або від банку, за не оновлення даних його не штрафують.

Покарання за неявку за повісткою

В умовах воєнного стану за неявку у ТЦК можуть оштрафувати:

громадянина — на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень;

юридичну особу — на суму від 34 до 59 тисяч гривень.

Водночас штраф можуть виписати заочно, але його наявність можна перевірити через сервіс Opendatabot або застосунок "Дія". Розмір фактичного штрафу може відрізнятись через додаткові витрати, наприклад, судовий збір або складання акта обстеження майна боржника.

Кримінальна відповідальність загрожує військовозобов’язаним, які ігнорують вже "бойові" повістки, тобто видані після проходження ВЛК.

А якщо штраф не сплатити?

Держава має право на конфіскацію квартири лише у разі, коли сума боргу перевищує 160 тисяч гривень. Тоді житло може опинитись під арештом, а грошима з його продажу буде погашений борг.

Якщо ж сума менша, про конфіскацію житла не йдеться. Натомість борг можуть погасити коштом цінного майна, іноземної валюти або конфіскації транспортного засобу.

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