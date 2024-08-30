Що не варто купувати мобілізованим для підготовки у військових навчальних центрах, — експерт

Усі необхідні базові речі громадянам, які проходять БЗВП, видають безпосередньо у навчальних центрах, — розповів Жмайло. Сенс купувати щось "мілітарне" є лише після потрапляння до підрозділу, коли стане відома специфіка служби.

Related video

Під час воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки без бойового досвіду, які пройшли військово-лікарняну комісію та були мобілізовані до лав ЗСУ, певний термін ще проходять базову військову підготовку (БЗВП) у навчальних центрах. Військово-політичний експерт Дмитро Жмайло порадив, що потрібно взяти з собою "призовникам" до навчального центру, пише "Главком".

Експерт зазначив, що перед проходженням вишколу не варто одразу купувати військове спорядження та форму, захисну броню тощо. Для проходження "курсу молодого бійця" усе необхідне видає навчальний центр. Після його успішного завершення необхідну амуніцію відповідно до норм боєць отримає безпосередньо у підрозділі.

Важливо

30 діб, 18 дисциплін, стрільбища, міни і "гранати": як навчають стрільців під час мобілізації (фото)

Тому, наголошує Дмитро Жмайло, лише після потрапляння до своєї бригади та залежно від посади й специфіки виконання бойових завдань є сенс щось купувати або ж замінити.

Що необхідно узяти до навчального центру:

засоби індивідуальної гігієни;

специфічні лікарські засоби, призначені лікарем при хронічних захворюваннях;

додатковий комплект спідньої білизни та шкарпеток;

термобілизна;

налобний ліхтарик;

power bank;

спортивний костюм та кросівки;

ручка з чорною пастою і перманентний чорний маркер ;

кишеньковий записник;

антимоскітні засоби.

Також, по можливості, варто взяти додаткові трекінгові черевики з високим берцем. Можна взяти й додатковий комплект військової польової форми, але виключно в піксельному камуфляжі, — зазначив Дмитро Жмайло.

Нагадаємо, завдяки новому Закону про мобілізацію в Україні значно збільшилися резерви Збройних сил. Показники призову військовозобов'язаних зросли у 2,5 рази, якщо порівняти з першим кварталом поточного року.

Фокус писав, що 8 категорій громадян не зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Натомість таке право набули військовозобов’язані, у яких загинув або зник безвісти неповнорідний брат чи сестра під час війни.