Что не стоит покупать мобилизованным для подготовки в военных учебных центрах, — эксперт

Все необходимые базовые вещи гражданам, которые проходят БВВП, выдают непосредственно в учебных центрах, — рассказал Жмайло. Смысл покупать что-то "милитарное" есть только после попадания в подразделение, когда станет известна специфика службы.

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Во время военного положения в Украине военнообязанные мужчины без боевого опыта, которые прошли военно-больничную комиссию и были мобилизованы в ряды ВСУ, определенный срок еще проходят базовую военную подготовку (БВВП) в учебных центрах. Военно-политический эксперт Дмитрий Жмайло посоветовал, что нужно взять с собой "призывникам" в учебный центр, пишет "Главком".

Эксперт отметил, что перед прохождением подготовки не стоит сразу покупать военное снаряжение и форму, защитную броню и тому подобное. Для прохождения "курса молодого бойца" все необходимое выдает учебный центр. После его успешного завершения необходимую амуницию в соответствии с нормами боец получит непосредственно в подразделении.

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Поэтому, отмечает Дмитрий Жмайло, только после попадания в свою бригаду и в зависимости от должности и специфики выполнения боевых задач есть смысл что-то покупать или заменить.

Что необходимо взять в учебный центр:

средства индивидуальной гигиены;

специфические лекарственные средства, назначенные врачом при хронических заболеваниях;

дополнительный комплект нижнего белья и носков;

термобелье;

налобный фонарик;

power bank;

спортивный костюм и кроссовки;

ручка с черной пастой и перманентный черный маркер;

карманный блокнот;

антимоскитные средства.

"Также, по возможности, стоит взять дополнительные треккинговые ботинки с высоким берцем. Можно взять и дополнительный комплект военной полевой формы, но исключительно в пиксельном камуфляже", — отметил Дмитрий Жмайло.

Напомним, благодаря новому Закону о мобилизации в Украине значительно увеличились резервы Вооруженных сил. Показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза, если сравнить с первым кварталом текущего года.

Фокус писал, что 8 категорий граждан не смогут получить отсрочку от мобилизации. Зато такое право получили военнообязанные, у которых погиб или пропал без вести неполнородный брат или сестра во время войны.