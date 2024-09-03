Мобілізація 2024: у Раді відповіли, коли може стартувати економічне бронювання

За підрахунками Мінфіну, економічна бронь приносила б у бюджет мільярди гривень. Однак, зі слів нардепа Данила Гетманцева, у цьому питанні не існує рішення, яке сподобалося б усім.

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В Україні обговорюють ідею економічного бронювання від мобілізації. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, скільки грошей це пронесе та коли може бути реалізовано. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 3 вересня в "РБК-Україна".

Економічне бронювання: чому про нього сперечаються

Нардеп пояснив, що дискусії щодо такого бронювання від мобілізації в Україні тривають. Причина полягає в тому, що йдеться про дуже соціально чутливе питання.

"Бо такий підхід розмежовує людей під час війни. Крім того, є питання сприйняття цього рішення військовими, що дуже важливо в контексті демобілізації, яку ми не можемо фізично зробити", — уточнив політик.

Гетманцев зізнався, що вважає це питання одним з найскладніших за останні п’ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, тут неможливо.

"Багато є питань, які не можна так вирішити. Але це питання неможливо вирішити так, щоб не загострити соціальні суперечності в країні", — підкреслив він.

Скільки грошей принесе економічне бронювання

У Мінфіні підрахували, що щомісяця бюджет поповнюватиметься на приблизно 8 мільярдів гривень.

"Я вважаю, що критерій для бронювання у вигляді розміру "білої" зарплати повинен бути. Для будь-якого варіанту бронювання — чи то по всій економіці, чи то за окремими галузями, як це зараз робиться. Це сприятиме детінізації та виведенню зарплат з "тіні". І в цьому контексті — це правильне рішення", — зазначив Гетманцев.

Однак, з його слів, ймовірний прибуток від економічного бронювання від мобілізації в Україні — не точний.

"Не можна стовідсотково бути впевненим, що отримаєш ці гроші. Мінфін порахував 8 мільярдів гривень на місяць — ну дай Боже, щоб вони були", — додав нардеп.

Коли це може запрацювати

Політик підтвердив, що економічне бронювання від мобілізації в Україні реально запровадити вже цього року.

Нагадаємо, Фокус розібрався, кого можуть мобілізувати у вересні та чи загрожує призов чоловікам віком до 25 років.

Також стало відомо, кого можуть оштрафувати за порушення мобілізації у вересні. У боржників можуть конфіскувати майно.