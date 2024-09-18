Україна може отримати до 100 млрд грн завдяки економічному бронюванню, — Свириденко

За словами віцепрем'єр-міністра, економічне бронювання — це реальний спосіб збільшити бюджет і фінансування оборони.

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Кабінет Міністрів не включив економічне бронювання до проєкту державного бюджету на 2025 рік. Однак в уряді вже розрахували, що реалізація такої програми могла б забезпечити дохід у розмірі до 100 мільярдів гривень. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко в коментарі Forbes.

"У бюджет на 2025 рік надходження від економічного бронювання не закладено. Я вважаю, що до економічного бронювання ми зможемо повернутися в тому випадку, коли ми розуміємо, що в армії достатньо ресурсів для того, щоб продовжувати боротьбу", — заявила посадовець.

Очільниця Мінекономіки зазначила, що наразі пріоритетом є мобілізація, а економічне бронювання посідає другорядне місце. Вона додала, що розрахунки показують, що Україна може додатково отримати до 100 мільярдів гривень за рахунок впровадження економічного бронювання.

На запитання про те, коли економічне бронювання може перейти з обговорення до Верховної Ради, Свириденко припустила, що це може статися "найближчим часом", якщо військові підтвердять, що це "не порушить балансу" в армії та процесі мобілізації.

Як зазначила міністр, дискусія про економічне бронювання — це також обговорення про те, як збільшити фінансування оборони. Крім того, йдеться про детінізацію ринку праці — у тіні частково працюють 1,7 млн осіб, тому існує потенціал легалізації зарплат у різних секторах.

Свириденко додала, що в її команді тривають обговорення і порівнюються різні моделі такого бронювання.

Нагадуємо, у вересні начальник управління ІТ Міноборони розповів про новації у сфері оформлення та вручення повісток ТЦК. Тим часом начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, які кошти отримують громадяни, що мобілізувалися та проходять військову підготовку в навчальних центрах.

Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п'ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.