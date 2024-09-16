Не для всіх чоловіків: як і коли запрацює економічне бронювання від мобілізації, — нардеп

Економічне бронювання насамперед торкнеться громадян, які отримують "білу" зарплату, пояснив нардеп Богдан Грицак. На його думку, подібний захід допоможе державі вберегти ресурси для ведення війни.

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Військовозобов'язані українці отримають відстрочку від мобілізації у випадку, якщо роботодавець сплатить за них суму від 20 до 30 тис. грн. Народні депутати України вже передали у Кабінет Міністрів напрацювання щодо цього виду відстрочка в межах економічного бронювання. Про деталі отримання відстрочки народний депутат від "Слуг народу" Богдан Грицак розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Грицак пояснив, що народні депутати зі складу так званої "групи Наталухи" мали кілька різних підходів щодо економічного бронювання. Ці підходи оприлюднили та ініціювали громадське обговорення. Один з них отримав Кабмін і протягом найближчого часу має вийти постанова, яке впорядкує це питання. Пропозиція, щодо якої дійшли згоди — це "відкуп" від мобілізації частини працівників компанії, при цьому платять не громадяни, а власник підприємства, уточнив нардеп.

Економічне бронювання - Грица про деталі відстрочки див. з 9:30

Економічне бронювання — деталі

У ефірі телеканалу Грицак навів концепції економічного бронювання, яку передали у Кабмін:

вартість бронювання військовозобов'язаного — 20-30 тис. грн;

кошти сплачує роботодавець;

забронювати можна від 30 до 50% військовозобов'язаних співробітників.

Нардеп пояснив, навіщо запроваджують відстрочку від мобілізації за гроші, хоч у суспільстві говорять, що це не справедливо, бо доступне для багатих людей. З його слів, економічне бронювання потрібне для того, щоб "суспільство нормально жило" і держава мала можливість "акумулювати ресурси" для закривання потреб війни. Також політик торкнувся питання, чи вийде з тіні ринок праці, на якому частина працівників отримує зарплату "в конвертах". На думку Грицака, це "утопічна історія" та "ідеальний світ". Причина такої ситуації — недовіра до урядовців, які можуть змінити чинні правила у будь-який момент протягом 2-3 місяців.

"Більша частина, я переконаний, залишиться в тіні, тому що працівники не відчувають впевненості у тому, що правила гри, які будуть зараз запропоновані, будуть мати своє довгострокове забезпечення", — сказав він.

Зазначимо, 6 вересня Фокус зібрав інформацію про економічне бронювання від мобілізації та до яких можливих наслідків воно приведе. Зокрема, директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов пояснив, що не очікує легалізації "сірих" та "чорних" конвертів, які отримують працівники українських компаній. На його думку, можливість отримання легальної відстрочки отримають ті громадяни, хто отримує "білу" зарплатню — тобто повну зарплату зі сплатою усіх необхідних відрахувань до держбюджету.

Нагадуємо, у вересні начальник управління ІТ Міноборони розповів про новації у сфері оформлення та вручення повісток ТЦК. Тим часом начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо пояснив, які кошти отримують громадяни, які мобілізувались та проходять військову підготовку у навчальних центрах.