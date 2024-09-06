Уряд повернувся до ідеї економічного бронювання за критерієм заробітної плати, і цю інформацію вже підтвердили у Мінекономіки. Наразі опрацьовуються декілька моделей, але остаточне рішення залежить від позиції вищого політичного керівництва.

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Впровадити бронювання за гроші планують вже в жовтні-листопаді, тож на ринок праці очікують певні зміни. На думку експертів, економічне бронювання насамперед торкнеться "білих" компаній, які працюють у відповідності з вимогами чинного законодавства про працю. Але у будь-якому випадку стрімкого прискорення виходу бізнесу з тіні не буде. Про це пише Фокус у своєму новому матеріалі "Економічне бронювання в Україні: що пропонують і у кого зростуть зарплати".

Відповідаючи на запитання, як економічне бронювання вплине на ринок праці, директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов зазначив, що в Україні всі компанії можна умовно поділити на три види:

"білі" з офіційною зарплатою;

"сірі", які офіційно платять мінімалку, а решту — у конверті;

"чорні", які працюють без офіційного оформлення працівників та платять зароблене готівкою.

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"У роботі "чорних" компаній економічне бронювання нічого не змінить, — вважає Михайлов. — Із "сірими" компаніями все складно: важко сказати, чи готові компанії підняти офіційні зарплати з 8 до 35 тис. грн і при цьому виплачувати втричі більші податки. Тож, насамперед закон про економічне бронювання торкнеться "білих" компаній. Це банківський сектор, транснаціональні міжнародні корпорації, великі вітчизняні компанії з натяком на прозорість".

Сума в 35 тис. грн, що сьогодні обговорюється, як мінімально необхідна для економічного бронювання зарплата, — це зарплата вища за середню, продовжує Михайлов. У касира, комірника, вантажника таких зарплат немає. А от у водія, висококваліфікованого робітника – цілком можливо. Тож нові законодавчі зміни насамперед торкнуться затребуваних фахівців та людей, які працюють не руками, а головою.

Економічне бронювання - це додатковий інструмент мотивації та утримання, який "прив'язує" працівників до компанії

"Інтерес держави – це податки, планується збирати мільярди гривень на рік лише за рахунок виходу з тіні та неринкового збільшення зарплати, – зазначив Віталій Михайлов у коментарі Фокусу. — Але скільки людей насправді вийдуть із тіні внаслідок таких законодавчих змін, сьогодні не знає ніхто, включаючи законодавців".

На думку експерта, якщо дивитися на це виключно з погляду бізнесу, то плюси є очевидними. У бізнеса з'являється інструмент, за допомогою якого можна легально бронювати співробітників та планувати свою діяльність. Крім того, це додатковий інструмент мотивації та утримання, який "прив'язує" працівників до компанії, що знову-таки є плюсом для бізнесу.

Експерти не виключають, що у деяких випадках високі доходи можуть бути лише на папері.

Водночас експерти не виключають, що у деяких випадках високі доходи можуть бути лише на папері. Наприклад, керівник може підвищити зарплату до рівня, необхідного для бронювання від мобілізації, але за умови, що ці гроші співробітник поверне компанії або особисто йому.

Директорка консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертка Наталія Слинько у розмові з Фокусом не виключила, що самі співробітники погоджуватимуться доплачувати податки зі своєї зарплати, що "не дотягує". Таким чином вони недоотримуватимуть частину зарплати, але офіційно вийдуть на більший рівень доходів і все ж таки отримають можливість бути заброньованими.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев вважає питання економічного бронювання одним із найскладніших за останні п’ять років. Ухвалити рішення, яке влаштувало б усіх, неможливо.

Раніше Фокус писав, який бізнес в Україні заплатить до 55 тис. грн за бронь співробітника від мобілізації.