Тема економічного бронювання вийшла на фінішну пряму. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу "воюй чи працюй". За його словами, це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет.

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Нещодавно народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що уряд повернувся до ідеї економічного бронювання за критерієм заробітної плати, і цю інформацію вже підтвердили у Мінекономіки. За словами нардепа, наразі напрацьовується декілька моделей, але остаточне рішення чекає на позицію вищого політичного керівництва. Впровадити бронювання планують вже в жовтні-листопаді, і згідно попередніх розрахунків це дасть бюджету 8 млрд грн на місяць.

Як реагує на ініціативу економічного бронювання ринок праці та чи призведе економічне бронювання до зростання зарплат?

Бронювання за гроші: 20 тисяч до бюджету — і працюй

Бронювання "за гроші" пропонує власникам підприємств вирішити, які працівники їм справді потрібні, і сплачувати за них податки "по повній програмі". Таким чином, забронювати співробітників зможе навіть той бізнес, який не підпадає під критерії критично важливого для країни.

Нагадаємо, що закон про мобілізацію почав діяти без визначення механізму економічного бронювання. Тож, мільйони українців, які не оновили дані, ще більше занурились в тінь. Не дивно, що головною метою економічного бронювання називають не розвиток бізнесу за рахунок збереження ключових спеціалістів, а виведенні зарплат військовозобов'язаних із тіні та поповнення держбюджету. Адже за зарплати близько 35 тис. грн податкові відрахування до бюджету сягнуть 20 тис. грн.

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Потрібно сказати, що думки експертів, економістів та нардепів щодо економічного бронювання діаметрально протилежні.

"Тисячі людей вже платять величезні кошти, аби уникнути призову. Просто ці гроші йдуть не до бюджету, а до чесних рук, зокрема, до рук ТЦК-шників, — написав на своїй сторінці в Фейсбуці журналіст Сергій Лямець. — Побороти це явище жодним чином не можливо. Це як наркотики — посилення боротьби лише збагачує борців. Тому єдиний ефективний шлях — це легалізація. Так, це несправедливо з точки зору людей, які не мають грошей, аби відкупитися. Все вірно. Але змінити цей стан речей не вдалося нікому протягом століть. А ось наповнити бюджет легальними мільярдами гривень можна вже зараз".

Чимало експертів вважають, що економічне бронюваня знову розділить суспільство та зробить війну "справою бідних"

На думку бізнесмена Олександра Деркача, економічне бронювання працює на всіх, бо платить підприємство. "Справедливість тут якраз є. Добре працюй, будь потрібен, за тебе заплатять. Хоча шукати справедливість на війні — це марна справа", — зазначив бізнесмен.

Водночас чимало експертів та депутатів виступають категорично проти економічного бронювання та нагадують: за ст.24 Конституції України всі громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Відповідаючи на зауваження, що люди все одно несуть хабарі у військкомати, то хай хоч ці гроші потрапляють до бюджету, аналітик Олексій Кущ зазначив, що таку пропозицію навряд чи можна вважати прийнятною, бо вона є елементом сегрегації суспільства за майновим цензом.

Експерт: Вйна для бідних — це найгірше, що може статися з нашою країною. Крім того, серед мільйона воюючих, багато хто так само міг би сплачувати цей податок, але їм цього не пропонують.

"В ВР на це не набереться і 200 голосів, тому Кабмін потягне це через свої постанови, — вважає народний депутат Макс Бужанський. — Особисто я категорично проти. Війна для бідних — а це саме воно — це найгірше, що може статися з нашою країною. Крім того, серед мільйона воюючих, багато хто так само міг би сплачувати цей податок, але їм цього не пропонують".

Зростання зарплат влітку: як збільшувались пропозиції

За даними кадрових порталів, влітку ключові показники на ринку праці зросли, причому, подекуди — всупереч звичайним сезонним тенденціям. На думку аналітиків порталу Work.ua, липень 2024 року не вкладається в стандартну картинку на ринку праці, адже зазвичай в середині літа кількість роботи зменшується.

Аналітики відзначили збільшення вакансій для вчителів, а також студентів і людей без досвіду. І майже на чверть збільшилась кількість пропозицій роботи з бронюванням — ця група вакансій зʼявилася на сайті у травні 2024-го.

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Областями з найвищою конкуренцією залишаються Київська, Вінницька, Львівська, Харківська та Волинська. До пʼятірки найконкурентніших категорій, за даними порталу, увійшли "ЗМІ, видавництво, поліграфія"; "IT, комп’ютери, інтернет"; "Дизайн, творчість"; "Культура, музика, шоу-бізнес"; "Маркетинг, реклама, PR". Почали зростати зарплати.

"Від лютого до травня розмір середньої зарплати в Україні не змінювався і складав 20 тис грн, — повідомляють аналітики кадрового порталу. — У червні ситуація зрушила з мертвої точки, фіксували приріст +2,5% до 20,5 тис. грн. Проте це зростання відбулося завдяки збільшенню вакансій від Сил оборони, а у цивільних професіях зарплата не зростала пʼять місяців поспіль. У липні ж нарешті фіксуємо невелике зрушення: середня зарплата на ринку праці складає 21 тис. грн, якщо аналізувати виключно цивільні вакансії — 20,5 тис. грн".

Кількість пропозицій роботи з бронюванням постійно збільшується Фото: unsplash.com

Найбільше зростання відбулося у наступних категоріях:

Управління персоналом, HR — 25000, +9% до червня;

Краса, фітнес, спор — 22 500, + 7%;

Топменеджмент, керівництво вищої ланки — 42 500, + 6%;

Бухгалтерія, аудит — 19 990, + 5%;

ЗМІ, видавництво, поліграфія — 21 000, + 5%.

У липні середня зарплата на українському ринку праці складала 21 тис. грн.

Тож, як бачимо, навіть після суттєвого зростання, до зарплат 35 тис. грн (за наявності якої співробітника можна бронювати в разі реалізації ініціативи економічного бронювання) більшості сфер ще дуже далеко.

Ринок праці в очікуванні: співробітники готові платити самі за бронь

Відповідаючи на запитання, як економічне бронювання вплине на ринок праці, директор консалтингової компанії "Михайлов та партнери" Віталій Михайлов зазначив, що в Україні всі компанії можна умовно поділити на три види:

"білі" з офіційною зарплатою;

"сірі", які офіційно платять мінімалку, а решту — у конверті;

"чорні", які працюють без офіційного оформлення працівників та платять зароблене готівкою.

Насамперед закон про економічне бронювання торкнеться "білих" компаній Фото: Tima Miroshnichenko from Pexels

"У роботі "чорних" компаній економічне бронювання нічого не змінить, — зазначив Михайлов у розмові з Фокусом. — Із "сірими" компаніями все складно: важко сказати, чи готові компанії підняти офіційні зарплати з 8 до 35 тис. грн і при цьому виплачувати втричі більші податки. Тож, насамперед закон про економічне бронювання торкнеться "білих" компаній. Це банківський сектор, транснаціональні міжнародні корпорації, великі вітчизняні компанії з натяком на прозорість".

Впровадження економічного бронювання насамперед очікують компанії, які працюють у відповідності з вимогами чинного законодавства про працю, погоджується HR-експертка, власниця HR-агенції Домініка Іванова-Бекар. Але, на її думку, різкого стрибка по виходу бізнесу з тіні не буде.

Перші місяці частина ринку буде придивлятися, як спрацюють законодавчі нововведення та оцінюватиме, чи є можливість "перечекати".

"Компанії, які працювали "в чорну", не поспішатимуть щось змінювати мінімум до кінця року, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — На це впливають як економічні фактори, так і ментальні психологічні установки щодо моделі ведення бізнесу, які так швидко не змінюються. Тому перші місяці ця частина ринку буде придивлятися, як спрацюють законодавчі нововведення та оцінюватиме, чи є можливість "перечекати".

Щодо запиту від пошукачів, то, зауважила Іванова-Бекар, безумовно, це тренд. І якщо ще рік-півтора тому кандидати в першу чергу орієнтувалися на розмір зарплати, то наразі переважна більшість кандидатів-чоловіків надає перевагу вакансіям компаній, які або вже надають бронювання, або мають таку перспективу в недалекому майбутньому.

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За словами директорки консалтингової компанії TalentMatch, HR-експертки Наталії Слинько, запит на бронювання наразі великий як від громадян, так і від бізнесу. "Я впевнена, що на критично важливі посади збільшуватимуть офіційну зарплату, щоб була можливість забронювати спеціаліста, — відзначила експертка у коментарі Фокусу. — Також не виключаю, що самі співробітники будуть згодні зі своєї зарплати, що "не дотягує", доплачувати податки. Таким чином вони недоотримуватимуть частину зарплати, але офіційно вийдуть на більший рівень доходів і все ж таки зможуть бути заброньованими".