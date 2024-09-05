Тема экономического бронирования вышла на финишную прямую. Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал внедрение принципа "воюй или работай". По его словам, это поможет увеличить количество рабочих мест и уровень средней зарплаты, а также наполнить бюджет.

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На днях народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство вернулось к идее экономического бронирования по критерию заработной платы, и эту информацию уже подтвердили в Минэкономики. По словам нардепа, сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение ждет позицию высшего политического руководства. Внедрить бронирование планируют уже в октябре-ноябре, и согласно предварительным расчетам это даст бюджету 8 млрд грн в месяц.

Как реагирует на инициативу экономического бронирования рынок труда и приведет ли экономическое бронирование к росту зарплат?

Бронирование за деньги: 20 тысяч в бюджет — и работай

Бронирование "за деньги" предлагает владельцам предприятий решить, какие работники им действительно нужны, и платить за них налоги "по полной программе". Таким образом, забронировать сотрудников сможет даже тот бизнес, который не подпадает под критерии критически важного для страны.

Напомним, что закон о мобилизации начал действовать без определения механизма экономического бронирования. Поэтому, миллионы украинцев, которые не обновили данные, еще больше ушли в тень. Неудивительно, что главной целью экономического бронирования называют не развитие бизнеса за счет сохранения ключевых специалистов, а выведение зарплат военнообязанных из тени и пополнение госбюджета. Ведь при зарплате около 35 тыс. грн налоговые отчисления в бюджет достигнут 20 тыс. грн.

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Нужно сказать, что мнения экспертов, экономистов и нардепов относительно экономического бронирования диаметрально противоположны.

"Тысячи людей уже платят огромные средства, чтобы избежать призыва. Просто эти деньги идут не в бюджет, а в честные руки, в частности, в руки ТЦК-шников, — написал на своей странице в Фейсбуке журналист Сергей Лямец. — Побороть это явление никоим образом невозможно. Это как наркотики — усиление борьбы только обогащает борцов. Поэтому единственный эффективный путь — это легализация. Да, это несправедливо с точки зрения людей, которые не имеют денег, чтобы откупиться. Все верно. Но изменить это положение вещей не удалось никому на протяжении веков. А вот наполнить бюджет легальными миллиардами гривен можно уже сейчас".

Многие эксперты считают, что экономическое бронирование снова разделит общество и сделает войну "делом бедных"

По мнению бизнесмена Александра Деркача, экономическое бронирование работает на всех, потому что платит предприятие. "Справедливость здесь как раз есть. Хорошо работай, будь нужен, за тебя заплатят. Хотя искать справедливость на войне — это бесполезно", — отметил бизнесмен.

В то же время многие эксперты и депутаты выступают категорически против экономического бронирования и напоминают: согласно ст.24 Конституции Украины все граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Отвечая на замечание, что люди все равно несут взятки в военкоматы, так пусть хоть эти деньги попадают в бюджет, аналитик Алексей Кущ отметил, что такое предложение вряд ли можно считать приемлемым, поскольку оно является элементом сегрегации общества по имущественному цензу.

Эксперт: Война для бедных — это худшее, что может произойти с нашей страной. Кроме того, среди миллиона воюющих, многие так же могли бы платить этот налог, но им этого не предлагают.

"В ВР на это не наберется и 200 голосов, поэтому Кабмин потянет это через свои постановления, — считает народный депутат Макс Бужанский. — Лично я категорически против. Война для бедных — а это именно оно — это худшее, что может произойти с нашей страной. Кроме того, среди миллиона воюющих, многие так же могли бы платить этот налог, но им этого не предлагают".

Рост зарплат летом: как увеличивались предложения

По данным кадровых порталов, летом ключевые показатели на рынке труда выросли, причем, кое-где — вопреки обычным сезонным тенденциям. По мнению аналитиков портала Work.ua, июль 2024 года не укладывается в стандартную картинку на рынке труда, ведь обычно в середине лета количество работы уменьшается.

Аналитики отметили увеличение вакансий для учителей, а также студентов и людей без опыта. И почти на четверть увеличилось количество предложений работы с бронированием — эта группа вакансий появилась на сайте в мае 2024-го.

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Областями с самой высокой конкуренцией остаются Киевская, Винницкая, Львовская, Харьковская и Волынская. В пятерку самых конкурентных категорий, по данным портала, вошли "СМИ, издательство, полиграфия"; "IT, компьютеры, интернет"; "Дизайн, творчество"; "Культура, музыка, шоу-бизнес"; "Маркетинг, реклама, PR". Начали расти зарплаты.

"С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 тыс. грн, — сообщают аналитики кадрового портала. — В июне ситуация сдвинулась с мертвой точки, фиксировали прирост +2,5% до 20,5 тыс. грн. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от Сил обороны, а в гражданских профессиях зарплата не росла пять месяцев подряд. В июле же наконец фиксируем небольшой сдвиг: средняя зарплата на рынке труда составляет 21 тыс. грн, если анализировать исключительно гражданские вакансии — 20,5 тыс. грн".

Количество предложений работы с бронированием постоянно увеличивается Фото: unsplash.com

Наибольший рост произошел в следующих категориях:

Управление персоналом, HR — 25000, +9% к июню;

Красота, фитнес, спорт — 22 500, +7%;

Топ-менеджмент, руководство высшего звена — 42 500, +6%;

Бухгалтерия, аудит — 19 990, +5%;

СМИ, издательство, полиграфия — 21 000, +5%.

В июле средняя зарплата на украинском рынке труда составляла 21 тыс. грн.

Поэтому, как видим, даже после существенного роста, до зарплат 35 тыс. грн (при наличии которой сотрудника можно бронировать в случае реализации инициативы экономического бронирования) большинству сфер еще очень далеко.

Рынок труда в ожидании: сотрудники готовы платить за бронь сами

Отвечая на вопрос, как экономическое бронирование повлияет на рынок труда, директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов отметил, что в Украине все компании можно условно разделить на три вида:

"белые" с официальной зарплатой;

"серые", которые официально платят минималку, а остальное — в конверте;

"черные", которые работают без официального оформления работников и платят заработанное наличными.

В первую очередь закон об экономическом бронировании коснется "белых" компаний Фото: Tima Miroshnichenko from Pexels

"В работе "черных" компаний экономическое бронирование ничего не изменит, — отметил Михайлов в разговоре с Фокусом, — С "серыми" компаниями все сложно: трудно сказать, готовы ли компании поднять официальные зарплаты с 8 до 35 тыс. грн и при этом выплачивать втрое большие налоги. Поэтому, прежде всего закон об экономическом бронировании коснется "белых" компаний. Это банковский сектор, транснациональные международные корпорации, крупные отечественные компании с намеком на прозрачность".

Внедрение экономического бронирования в первую очередь ожидают компании, которые работают в соответствии с требованиями действующего законодательства о труде, соглашается HR-эксперт, владелица HR-агентства Доминика Иванова-Бекар. Но, по ее мнению, резкого скачка по выходу бизнеса из тени не будет.

Первые месяцы часть рынка будет присматриваться, как сработают законодательные нововведения и оценивать, есть ли возможность "переждать".

"Компании, которые работали "в черную", не будут спешить что-то менять минимум до конца года, — отметила эксперт в комментарии Фокусу. — На это влияют как экономические факторы, так и ментальные психологические установки относительно модели ведения бизнеса, которые так быстро не меняются. Поэтому первые месяцы эта часть рынка будет присматриваться, как сработают законодательные нововведения, и оценивать, есть ли возможность "переждать".

Что касается запроса от соискателей, то, отметила Иванова-Бекар, безусловно, это тренд. И если еще год-полтора назад кандидаты в первую очередь ориентировались на размер зарплаты, то сейчас подавляющее большинство кандидатов-мужчин предпочитает вакансии компаний, которые либо уже предоставляют бронирование, либо имеют такую перспективу в недалеком будущем.

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По словам директора консалтинговой компании TalentMatch, HR-эксперта Натальи Слинько, запрос на бронирование сейчас большой как от граждан, так и от бизнеса. "Я уверена, что на критически важные должности будут увеличивать официальную зарплату, чтобы была возможность забронировать специалиста, — отметила эксперт в комментарии Фокусу. — Также не исключаю, что сами сотрудники будут согласны со своей зарплаты, которая "не дотягивает", доплачивать налоги. Таким образом они будут недополучать часть зарплаты, но официально выйдут на больший уровень доходов и все же смогут быть забронированными".