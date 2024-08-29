"Воюй или работай". Какой бизнес в Украине заплатит до 55 000 гривен за бронь сотрудника

Новый закон о мобилизации вступил в силу четыре месяца назад, а власти в очередной раз подняли тему экономического бронирования лишь недавно. Бизнесу предлагают вводить зарплаты в размере 35 000 гривен с уплатой всех налогов. Фокус выяснил, готовы ли работодатели играть по таким правилам.

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Кабинет Министров Украины решил "оживить" дискуссию о введении механизма экономического бронирования. Главная цель идеи заключается не в обеспечении развития бизнеса в тылу, а в выведении зарплат военнообязанных из тени с целью пополнения госбюджета.

Бронирование "за деньги" предлагает собственникам предприятий решить, какие работники им действительно важны и платить за них все налоги. Суть нового плана в том, что не попадающий под критерий критически важного для страны бизнес мог бронировать сотрудников благодаря выплате высоких зарплат.

Исходя из нового варианта, забронированным придется платить зарплату не менее 34 500–35 000 гривен в месяц. В таком случае налоговые отчисления в бюджет дойдут до 18 000 гривен. Экономическое бронирование обеспечит до 10 млрд гривен ежемесячных поступлений в госбюджет, подсчитали власти.

Парламентарии успели наработать три законопроекта по экономическому бронированию: №11331 и альтернативные ему 11331-1 и 11331-2. Народный депутат Галина Янченко заявила, что в основном законопроекте об экономическом бронировании прописана другая идея — 20 000 гривен ежемесячных доплат за одного сотрудника. Сумма компромиссная и достаточно высокая, чтобы "все подряд не бронировались".

"Генштабу нужны люди на фронте… С другой стороны, это умеренная сумма, чтобы сохранить ключевых работников на предприятии, без которых предприятие просто рухнет", — пояснила она.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость" также объявил о введении принципа "воюй или работай" для выведения рынка труда из тени. В госбюджете не хватает более 500 млрд гривен на нужды обороны: выплаты зарплат украинским военным, закупок оборудования и работы оборонной промышленности.

"Внедряем принцип "воюй или работай"… Это важные моменты для увеличения количества рабочих мест, повышения средних заработных плат в отраслях и для наполнения нашего бюджета", — указал премьер.

В воюющем государстве, по мнению Шмыгаля, не может быть людей, которые "стоят в стороне". Украинцы должны воевать или обеспечивать фронт всем необходимым.

Какой бизнес в Украине позволит себе высокие "белые" зарплаты?

Вариант бронирования сотрудника за 35 000 гривен зарплаты означает уплату государству всех налогов. Таким образом, работодателя обяжут нести общие расходы на одного работника в пределах 55 000 гривен. Но вопрос поиска источника денег в условиях дефицита бюджета стоит остро, поэтому и придумываются идеи повышения налогов и легализации зарплат, рассказывает Фокусу глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Мы ищем возможности обеспечить ротацию действующих военных ВСУ. Потребности в дополнительном содержании армии, закупке вооружений и обучения увеличились, а внутренних поступлений все меньше. Возникает вопрос, где же найти больше денег", — объяснил политик.

Примечательно, что закон о мобилизации начал действовать в Украине без определения механизма экономического бронирования. Миллионы украинцев, не обновивших данных, так и зарабатывают деньги "в тени". Не секрет, что из-за тотальной мобилизации многие высококвалифицированные работники увольнялись при отсутствии брони.

В долгосрочной перспективе такая ситуация грозит негативными последствиями: компании ощутят нехватку квалифицированных кадров, а не работающие официально украинцы увеличат дефицит бюджета, так как не платят налоги, предупреждает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Существующие проекты экономического бронирования — это не более, чем дискриминация субъектов хозяйственной деятельности. Мелкие физлица-предприниматели, а также оформленные специалисты IT-сферы не попадут под бронирование", — объясняет Фокусу.

По словам Дмитрия Наталухи, первоочередной задачей Киева было ускорение мобилизации для оперативного насыщения ВСУ живой силой. По этой причине экономическое бронирование в законе о мобилизации "вынесли за скобки".

Спустя более четырех месяцев с момента усиления мобилизации власти решили учесть интересы бизнеса. В начальной фазе полномасштабной войны словосочетание "экономический фронт" вызывала у многих смех, но сейчас ситуация с деньгами в бюджете критическая. Предприятия-налогоплательщики стали ценить намного больше, подытожил нардеп.

Экономическое бронирование разделит общество

Законопроекты об экономическом бронировании не учитывают зарплатные фонды мелких компаний и физлиц-предпринимателей (ФЛП). Любые подобные инициативы еще больше разделят украинское общество, полагает Василий Воскобойник.

В IT-сфере большинство людей работает по схеме оформления ФЛП, у таких компаний есть деньги и они с удовольствием бы заплатили те же 20 000 гривен в бюджет, добавляет эксперт по трудоустройству.

Оформлять программистов "вбелую" будет невыгодно. Высокие зарплаты в 200-300 000 гривен потянут за собой колоссальную налоговую нагрузку на работодателя. Схемы с ФЛП помогают крупным работодателям платить государству соизмеримые суммы налогов на уровне 20 000 гривен, как и для получающих белую зарплату в 35 000 гривен, добавил специалист.

Критерий критически важного для предприятия работника — размытый. Если у мелкой фирмы штат работников не превышает 10 человек, каждый из них будет важным для собственника. Раздутый штат могут позволить себе госструктуры или большие иностранные компании, считает эксперт по трудоустройству.

По мнению Воскобойника, 90% населения Украины не воспользуется вариантами бронирования от мобилизации за деньги. Средние зарплаты на украинском рынке труда намного меньше 35 000 гривен. Вакансии с большими окладами сохраняются у топ-менеджеров и у специалистов фармацевтической сферы.

Напомним, в Минобороны Украины ранее подсчитали количество забронированных украинцев. Около миллиона человек имеют отсрочку от службы в ВСУ.

Фокус ранее писал о случаях принудительной мобилизации в Украине тех, кто рассчитывал на бронирование. Cуд в Днепропетровской области осудил за уклонение от мобилизации имеющего право на бронь мужчину, которого военкомат признал годным к службе.